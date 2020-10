Habilitaron un permiso especial para viajes por el Día de la Madre

La provincia de Corrientes sumó este viernes un nuevo permiso a su plataforma digital para trámites de circulación, destinado a los viajes de este fin de semana por el Día de la Madre.

Se trata de una habilitación "para que los correntinos podamos compartir con nuestras madres", coincidieron en señalar el ministro secretario General de la Gobernación, Carlos Vignolo y el subsecretario de Sistemas y Tecnologías de la Información, Federico Ojeda en una conferencia de prensa desarrollada en la tarde de este viernes en la Casa de Gobierno.

Los municipios que determinen restricciones de acceso deberán solicitar a la Provincia que no se los incluya en la base tecnológica a fin de que no se expidan los permisos. Hasta el momento sólo Caá Catí requirió que se la retire, pues no habilita los accesos libremente.

Desde las 19 estará operativo el permiso en la página web permisos.corrientes.gov.ar y está disponible para personas que deban viajar a localidades dentro de la provincia de Corrientes. Tendrá validez desde las 00 de este sábado hasta las 00 del lunes, aunque existe la posibilidad de que se extienda hasta el mediodía.

"Es muy parecido al que se utilizó el Día del Padre y al que se utiliza para turismo interno de la provincia", aclaró Ojeda.

Se solicita el permiso con el ingreso de datos personales, la patente del vehículo y autorización de grupos de hasta cuatro personas, que se cruzará con la base de datos de la provincia y de los municipios.

"Es así pues aquellas personas que estén hisopadas recientemente o hayan tenido nexo cercano a un positivo de covid-19 o deban cumplir aislamiento o hayan ingresado a la provincia hace menos de 14 días no podrán tramitar el permiso", especificó el subsecretario de Sistemas.

"Esto es para llevar tranquilidad a todos los vecinos de Corrientes por lo que vamos a trabajar con muchísima seguridad", indicó.

Se trata de una articulación entre la Susti, Seguridad y Salud pública entre otras áreas del Gobierno.

"Esto se logra con mucho sacrificio del personal de Salud Pública, destaco el trabajo de quienes están en el terreno testeando", sostuvo por su parte Vignolo.

Y subrayó: "No aprovechemos la fecha para cambiar la frecuencia de contactos habituales, la responsabilidad social es clave".