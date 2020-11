Críticas a la norma: “Es una salvajada tributaria”

En el debate por el impuesto a la riqueza la oposición salió de frente a cuestionar al proyecto que fue presentado por el miembro informante y autor del mismo, Carlos Heller. Inmediatamente después comenzaron las críticas de los legisladores de la oposición.

El primero fue Luciano Laspina, de Juntos por el Cambio, quien aseguró que se opondrán al proyecto “aunque perdamos votos”. “No defendemos a los ricos, defendemos a los argentinos que quieren apostar por el país y crear empleo. Hay otras alternativas. No todo es exprimir la naranja del sector privado, ahogando la inversión y el empleo”, aseguró. “La emergencia no habilita a violentar la Constitución Nacional. Son la base del progreso social y material de nuestro país y deben ser respetados, y este impuesto violenta el artículo 17 de la no confiscatoriedad y el de razonabilidad en la tributación el 28. Opera como una doble imposición sobre el impuesto de Bienes Personales. Es confiscatorio porque se considera, tomando el fallo Candy, cuando el Estado se queda con una porción sustancial de la renta o de la propiedad”, señaló Laspina.

Por su parte, su colega, Javier Campos, de la CC, lo catalogó de “salvajada tributaria”. El legislador de la Coalición la consideró “una ley cementerio de empresas pymes y del empleo. Lo hacen pensando en las próximas elecciones y creen que obtienen votos combatiendo al capital”.

(JML)