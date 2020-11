Cuídense señor Presidente y señor Gobernador

Por Dr. León Horacio Gutnisky

Desde el momento de sus elecciones como Presidente de la Nación y como Gobernador de la Provincia dejaron de ser el Dr. Alberto Fernández y el Dr. Gustavo Valdés, y poder elegir sus propios destinos, y sus actos, pero ya no se deben sólo a sus familias, sino a los habitantes de la Nación y de la Provincia, los hayan votado o no.

Asistimos al fallecimiento de un banquero importante, Jorge Brito, dueño del Banco Macro, y permanente consejero de los Presidentes, que piloteaba su propio helicóptero, que seguramente no era uno de los más baratos, sino uno que aseguraba toda la seguridad, que puede asegurar una máquina y los errores de los pilotos.

Humildemente como ciudadano argentino, nacido en Corrientes hace 87 años, les pido a ambos que se cuiden.

No hay medio de transporte totalmente seguro, y además estamos soportando una pandemia severa, que ya los rozó a los dos, entonces no hagan lo que recomiendan que hagamos los habitantes de nuestro país, no pueden asistir a encuentros multitudinarios y abrazarse con la gente que no se sabe si están enfermos o no, usen barbijos, en una palabra den el ejemplo.

Ustedes representan la instituciolización de la Nación y la Provincia. No queremos leer qué pasa si ustedes no están. Lo que estoy seguro es que el país no soportará una sucesión, impensada.

Por eso les pido tal vez en nombre de muchos argentinos, repito, los hayamos votados o no: Cuídense los necesitamos a uno y otro, cumplan con las medidas que imponen.