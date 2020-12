Falleció el médico y gremialista Néstor Ayala, tenía coronavirus

Falleció en la madrugada de hoy el doctor Néstor Emilio Ayala. Tenía coronavirus.

El médico tuvo una larga trayectoria en os gremios, visibilizando necesidades del sector al que supo representar: profesionales de la salud (médicos, enfermeros, administrativos y demás agentes de la sanidad), bregando siempre por una ley de carrera sanitaria que nunca obtuvo el consenso para ser aprobada; y por distintas mejoras en la salud pública de Corrientes.

En 2004 inició la actividad gremial en la “Asociación de Profesionales Médicos del Hospital Vidal”, haciendo conocer la necesidad de una mejora en los sueldos de los trabajadores de dicho sector, y también en sus condiciones de trabajo.

Luego, gestó formalmente la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud -ASPROSAC-, la que comenzó bajo su conducción, adhiriéndose en 2005 a su federación -Fesprosa-, que continúa junto a otras instituciones bregando por la mejora de la salud pública de la argentina, luchando principalmente contra la “precarización” del personal.

Como gremialista, dialogó permanentemente con legisladores y funcionarios de todos los partidos políticos, haciéndoles comprender la necesidad de contar con una ley de Carrera Sanitaria, la cual presentó en varios períodos parlamentarios, aunque nunca se logró la sanción.

De trato respetuoso y amable, no fueron pocas las oportunidades de largas reuniones en la legislatura y esferas gubernamentales, donde se expusieron recibos de sueldos; borradores de presupuestos para el área salud; planes para mejorar la atención hospitalaria; compra racional de insumos, etc etc.

“Los médicos estamos para curar, no para entender planillas presupuestarias o técnicas parlamentarias; pero dedicamos parte de nuestro tiempo personal para comprender la mecánica y poder ayudar a todos aquellos que, de manera comprensible, no pueden o no quieren participar en los reclamos; aunque apoyan lo que hacemos, porque saben que el sector merece DIGNIDAD”, había dicho alguna vez Ayala, ante la prensa.

Hace pocos meses asumió funciones en el PAMI, como Coordinador Médico, por lo que estaba de licencia en el hospital Vidal, donde desarrolló su actividad gran parte de su vida profesional, siendo cirujano general.

Hermano del dirigente peronista desaparecido Vicente “Cacho” Ayala; en los últimos años empezó a incursionar en una vertiente de pensamiento interno llamado “Mandato Popular”, marcando diferencias en el espectro de ideas justicialistas.

Padre de dos hijos, y abuelo de un nieta de 5 años, Néstor Ayala, pasa a la historia de Corrientes, por haber puesto la voz y el cuerpo a un reclamo silencioso de muchos médicos, enfermeros, y personal en general de la salud correntina.

En las redes sociales lo despidieron con el cariño que supo ganarse -además de todo citado- por la defensa de cada uno de sus pacientes, durante toda su carrera; acompañando a su compañera de vida, la Dra Griselda Abreo y demás familiares y amigos.