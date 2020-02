Jorge Macri: “Es temprano para candidaturas y acá no hay codazos”

El intendente de Vicente López, Jorge Macri, consideró ayer que es “muy temprano” para hablar de candidaturas presidenciales de referentes de Juntos por el Cambio, como el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y aclaró que las pretensiones en ese espacio “no quiere decir que se empiece a los codazos”. “Es importante que logramos mantener la unidad”, sostuvo Macri sobre la composición de la alianza entre el PRO, la UCR y la Coalición Cívica, al advertir que tras las elecciones del año pasado “la gente nos puso en un rol concreto de oposición y control, una oposición más responsable que la que tuvimos que tener enfrente cuando gobernamos, sobre todo a nivel nacional”.

Para el jefe comunal de Vicente López, “hay un marco de trabajo entre los que seguimos gobernando, que es ‘juntémonos’ y ‘cuidémonos’”.

Consultado por radio Con Vos sobre las aspiraciones presidenciales de referentes de Juntos por el Cambio, como Rodríguez Larreta, Jorge Macri respondió que “es muy temprano” y “no es momento de debatir eso”.

“Está claro que Horacio tiene una vocación, y yo también he manifestado las mías a nivel provincial, pero eso no quiere decir que uno vaya a lograr ese objetivo o que empiece a los codazos”, enfatizó.

En ese sentido, el primo del ex presidente puntualizó que la oposición tiene la “convicción de que hay que traerle al país una alternativa distinta. Uno puede ganar o perder, pero hay mucha gente que te votó”.