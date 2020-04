Fabián Borro quiere convencer a Sergio Hernández para que siga

Fabián Borro, presidente de la Confederación Argentina de Básquetbol (Cabb), contó ayer que buscarán “convencer” al entrenador del seleccionado nacional, Sergio Hernández, de “seguir” luego de agosto, cuando vence su contrato.

“Lo que pase con la selección va a depender mucho de las decisiones de Sergio Hernández. El tiene una idea y veremos si podemos convencerlo de continuar o si la decisión de su futuro ya está tomada”, apuntó el directivo en una nota con UcU Web.

El “Oveja” tiene contrato hasta agosto de este año, fecha originalmente establecida para el final de los Juegos Olímpicos de Tokio, aplazados para 2021 por el covid-19.

Sin embargo, el director técnico puso en duda varias veces su continuidad al frente del equipo nacional, con el que consiguió la medalla de bronce en la edición olímpica de Beijing 2008 y el subcampeonato mundial en China 2019, porque su deseo es sumar “experiencia en ligas europeas”.

“En Cabb dimos vuelta un poco el calendario, nuestro objetivo principal era apuntar a Tokio, no queríamos fallar con la selección argentina. Ahora hay que trabajar en el fortalecimiento de las federaciones”, reconoció el ex mandatario de Obras Basket.

De hecho, Borro comentó que hay que “armar un cuerpo técnico nuevo” porque ninguno tiene “contrato vigente”, salvo Hernández, y habrá que “componerlo en este plazo”.

Por otra parte, Borro criticó a la gestión saliente de Federico Susbielles: “Encontramos una Confederación que tiene problemas estructurales, faltan estatutos, balances y otros documentos. Tenemos que aprovechar este tiempo para trabajar en esta situación”.

Asimismo, el dirigente le respondió al ex basquetbolista Andrés “Chapu” Nocioni, integrante de la Generación Dorada campeona en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, tras su respaldo a Susbielles.

“Escuché sus palabras. Acá todo el que quiera venir a colaborar con la Cabb es bienvenido”, sugirió Borro.

Nocioni aseguró que “no” coincide con la “nueva gestión” y que “no era necesario un cambio en el manejo de la Confederación Argentina de Básquetbol”.