Prestadores de discapacidad temen no poder continuar con sus servicios

Los prestadores de discapacidad continúan en estado de alerta, debido a que sus números están en rojo porque crece la deuda de las obras sociales. Dada la situación temen no poder dar continuidad a sus servicios, y la preocupación es mayor en plena cuarentena porque las necesidades de contención son mayores.

Si bien la Agencia Nacional de Discapacidad informó que se garantizaría el pago de las labores llevadas a cabo en los meses de marzo y abril en función de lo redactado en la resolución 85/2020, en la práctica muchas obras sociales todavía no pagaron estos meses e incluso tienen deudas que datan del año pasado.

“Estamos en un momento extremadamente crítico, hay prestadores que la están pasando muy mal, algunos centros tuvieron que cerrar porque no tienen plata para pagar a sus profesionales y otros estamos en riesgo. Nosotros solamente solicitamos que se respecte la Ley 24.901”, expresó a El Litoral, Marcela Kriskovich, presidente de la Asociación de Prestadores de Discapacidad Unidos (cuya personería jurídica está en trámite).

La mencionada Ley 24.091 incluye acciones de prevención, asistencia y protección destinadas a este colectivo; y por lo tanto afirman que el sistema de las obras sociales está comprometido a brindar cobertura.

Para solicitar respuestas, los profesionales del área con el respaldo de las familias de personas con discapacidad, intensifican las movidas en redes sociales y preparan un reclamo virtual para la próxima semana.

Sucede también que desde que comenzó el período de aislamiento preventivo, la asistencia se mantuvo con diferentes herramientas tecnológicas y en algunos casos se intensificaron para dar un sostén a las crisis y la incertidumbre que se generan en estos días de encierro.

En este escenario, en Corrientes se conformó la primera red de profesionales que se unió para solicitar soluciones y, debido a que se trata de una problemática común a otras provincias, en menos de un mes se sumaron más de dos mil trabajadores de todo el país.

Finamente, durante esta semana se conformó la primera Asociación de Prestadores de Discapacidad Unidos que ahora se encuentra tramitando la personería jurídica, y desde el colectivo de trabajadores solicitan soluciones.

Al respecto, en nombre de la Asociación de Prestadores Unidos, Kirskovich mencionó que “en medio de la cuarentena se cortó la cadena de pago y no tenemos respuestas de las obras sociales. Además, algunas mencionan que van a reconocer sólo ciertas sesiones, pero las familias nos escriben porque algunos chicos necesitan acompañamiento terapéutico permanente. Los meses siguientes no sabemos cómo vamos a hacer. Nosotros comprendemos la emergencia sanitaria pero esta problemática no es nueva”.

Sumado a esto, debido a que la última resolución sólo contempla los meses de marzo y abril, solicitan respuestas respecto a lo que sucederá en los períodos subsiguientes. Por lo pronto, tanto los prestadores como las familias preparan un reclamo online para la próxima semana con fecha todavía a confirmar.

Además, en los comunicados emitidos por este colectivo, explican que las prestaciones continuaron activas en plena cuarentena y por ende se adeudan meses ya trabajados y que incluye también a transportistas. “No estamos de vacaciones. Estamos trabajando adaptándonos a las circunstancias actuales, y redoblando el esfuerzo para transmitir tranquilidad y seguridad a nuestros pacientes y sus familias desde nuestros domicilios. Somos todos monotributistas y algunos somos responsables inscriptos, todos sostén de familia”, precisan desde la asociación.

Convocan a sumarse a la movida, a través de las redes sociales, en Facebook: Prestadores de Discapacidad Unidos. “Seguimos luchando, porque es lo que enseñamos a las familias, los instamos a salir adelante a pesar de la adversidad. Los chicos también nos enseñan que las alas tienen que estar desplegadas. Hoy estamos todos de pie por ellos, porque nos enseñan día a día a insistir”, sintetizó Marcela.

(MS