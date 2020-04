Fecorr adhiere a la flexibilización provisoria de comercios

Mediante un comunicado la Federación Empresarial de Corrientes respaldó la apertura comercial de minoristas, en el marco de la flexibilización de la cuarentena en Corrientes.

COMUNICADO COMPLETO

Desde la Federación Empresarial de Corrientes – FECORR, adherimos a la deci­sión del Gobierno Provincial de flexibilizar la cuarentena con la reanudación, restringida y bajo estrictos protocolos sanitarios, de la actividad de los comercios minoristas en la Provincia, y su implementación llevada adelante por la Municipalidad de Corrientes, porque entendemos que la si­tuación de las pequeñas y medianas em­presas es prácticamente terminal, por lo que esta flexibilización llega en un momento crítico, ya que sinó nuestras pymes no tenían más posibilidades de seguir tra­bajando.

Muchos de los co­merciantes minoristas ade­más de permanecer cerrados y por ende no poder vender, y soportar costos fijos importantes, tienen el problema de que, si no fuera por la ingente tarea del Banco de Corrientes SA, no hubieran tenido acceso a los préstamos que la asis­tencia oficial dispuso a través de la banca privada, y eso hace aún más difícil su situación económica y financiera.

Hacía falta reacti­var el comercio, por lo menos con este esquema restringido, ya que esto ayuda al comerciante para reanudar sus ventas y con ellos sus ingresos, para así tratar también de atenuar los efectos del corte de la cadena de pagos que se ha dado en estos días de cuarentena, recordando además que nuestras pymes llegan muy castigadas con una recesión de magnitud, con una presión tributaria y con costos laborales que ya tornaban prácticamente inviable su sustentabilidad.

Es por ello que, desde la Federación Empresarial de Corrientes – FECORR- somos conscientes de la importancia de la decisión que adoptó este domingo 26 de abril el Gobernador Valdés y reconocemos esta actitud, por lo que reiteramos el compromiso que asumiéramos de cumplir y hacer cumplir, a través de todos nuestros asociados, los protocolos de distanciamiento social y de prevención y seguridad sanitarias establecidos para esta flexibilización.

Pero también queremos llamar a la responsabilidad ciudadana bregando para que la población en general siga cumpliendo con el aislamiento social obligatorio, y en caso de ser indispensable su circulación, lo haga estrictamente a los destinos para los cuales está autorizada, y cum­pla y haga cumplir el distanciamiento social y los protocolos de prevención y seguridad sanitaria.

De esta forma, si -en un claro ejercicio de responsabilidad ciudadana, personal e intransferible- sabemos ad­ministrar la flexibilidad otorgada, seguramente podremos volver cuanto antes a la normalidad de nuestras vidas, sin tener que lamentar efectos irreversibles en la salud y economía de nuestros comprovincianos.