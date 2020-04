Esperan réplica local, tras convocatoria de Alberto a gremios para salir de la cuarentena

Desde las 62 Organizaciones Sindicales están a la espera de una convocatoria local a conformar una mesa tripartita, similar al esquema de Nación para ir saliendo del aislamiento social preventivo y obligatorio por covid-19. El presidente Alberto Fernández se reunió con representantes de la CGT y de cámaras empresariales para acordar medidas tendientes a recuperar la actividad de manera progresiva.

En Corrientes, semanas atrás realizaron una propuesta similar desde las 62 Organizaciones Sindicales ante la Subsecretaría de Trabajo. Según informaron a El Litoral, aún no tuvieron una respuesta, pero esperan pueda realizarse un llamado a conformar una mesa tripartita, integrada por representantes sindicales, el Estado Provincial y las cámaras empresariales.

Desde los gremios entienden que la salida de la cuarentena no será de manera inmediata, sino paulatina, de acuerdo con las actividades. Se dará lugar a las que se consideran esencial, las cuales continuaron durante el aislamiento social, y las que requiere de mayor producción para reactivar lentamente la economía, tal es el caso, por ejemplo, de la construcción. No obstante, otras áreas pospondrán el inicio de actividades presenciales, tal es el caso del sistema educativo, tal como lo había señalado el presidente, días atrás.

El representante de las 62 Organizaciones Sindicales Peronistas de Corrientes, Rodolfo “Tito” Cerdán manifestó a El Litoral que la mesa tripartita apunta a establecer una coordinación de cara, primordialmente, a la próxima etapa, la de reactivación tras la salida del aislamiento. Es que para el sector del trabajo, resulta primordial tomar medidas de manera coordinada y promover el intercambio de información estratégica.

El dirigente gremial expresó que las medidas adoptadas por el Gobierno nacional, a su vez, se orientan no sólo a contener la emergencia sanitaria, sino también, a evitar una emergencia social y laboral. Entre ellas, se destaca el DNU antidespidos, la distribución del Ingreso Familiar por Emergencia para trabajadores del sector informal, la flexibilización de acceso a crédito para monotributistas y Pymes, esta última, acción que en Corrientes implementó el Gobierno Provincial.

Cerdán, a su vez, indicó que las propuestas que elevaron a Provincia responden a las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y Unicef. Algunas de las directrices que prevén los organismos internacionales consisten en supervisar y seguir los consejos de las autoridades locales y nacionales y comunicar a las fuerzas de trabajo; revisar políticas laborales en vigor para prestar apoyo suficiente a los trabajadores y sus familias. También, adoptar buenas prácticas de políticas, basadas en el diálogo social, en las legislaciones laborales nacionales, como así, apoyar a los empleadores para su cumplimiento.

(MB)