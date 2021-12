For Ever y Gimnasia y Tiro juegan por el ascenso

Semifinal. For Ever eliminó a Racing de Córdoba para estar en la final del reducido.

Chaco For Ever, de Resistencia, y Gimnasia y Tiro, de Salta, animarán esta tarde en Santiago del Estero la final por el segundo ascenso del torneo Federal A a la Primera Nacional.

El partido se jugará desde las 18 en el estadio “Doctores José y Antonio Castiglione” del club Mitre de Santiago del Estero, partido que será arbitrado por Gastón Monsón Brizuela.

El conjunto chaqueño viene de superar en las semifinales del “reducido” a Racing de Córdoba 4-3 en los penales, luego de terminar 1 a 1 en el juego, disputado una semana atrás, también en cancha de Mitre. En tanto que Gimnasia y Tiro viene de quedarse con el clásico salteño ante Central Norte, al que venció por 2 a 1.

Varios enfrentamientos, sobre todo en los viejos Argentinos A y B, forjaron una rivalidad que en algunos encuentros terminaron con incidentes dentro y fuera del campo de juego, lo que agrega un sabor "especial" a esta final ya que ambos poseen parcialidades numerosas. Clara muestra es lo que sucedió con la venta de las 4000 entradas: todo agotado tanto en Chaco como en Salta.

Durante el torneo, ambos equipos se mantuvieron desde el inicio en las posiciones de privilegio dentro de la zona de los equipos del Norte, y en los playoffs lo ratificaron superando las diferentes fases.

Si bien For Ever lo hizo por penales tanto en cuartos como en semifinales, siempre se mostró como un equipo duro para cualquier rival y efectivo a la hora de las definiciones. Por el lado de Gimnasia y Tiro, va por su segundo ascenso durante este 2021 (en febrero lo hizo desde el Regional). Peleó palmo a palmo con Racing el liderazgo de la zona hasta la última jornada y cuenta con un plantel con muchas individualidades y que quizás no luzca demasiado desde el nivel de juego pero sabe sacar los partidos adelante.

En caso de empate al término de los 90 minutos, el pase a la Primera Nacional se definirá con remates desde el punto del penal.

De esta manera, llegará al final la temporada 2021 del torneo Federal A, que tuvo por campeón a Deportivo Madryn, que obtuvo el primer ascenso al vencer en la final a Racing de Córdoba, que al caer ante For Ever, se quedó sin nada, a pesar de haber realizado una gran campaña tras su ascenso proveniente del Regional Federal Amateur.