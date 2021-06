Piden la detención de un hombre denunciado por violencia de género

Ana Irene Díaz Colodrero denunció que sufre violencia de género por parte de su exnovio. El sujeto, estaba detenido, tiene serios antecedentes por otros hechos de extrema violencia.

Por su parte, el fiscal Patricio Palisa, con todos los elementos probatorios que accedió, pidió al juez de Garantías la detención inmediata de Renzo Oscar Gastón Ruiz Díaz, que está cumpliendo una condicional también por violencia hacia la mujer.

Además se logró saber que el Tribunal Oral Penal pediría que ese fallo sea de cumplimiento efectivo. Ruiz Díaz, denunciado por violencia de género en la localidad de Goya, fue liberado tras cumplirse los plazos de la contravención.

El hombre recibió una condena de tres años en suspenso por una causa de violencia de género abierta en el 2013 y este año volvió a ser denunciado por una expareja.

Ana Irene Díaz Colodrero dialogó con Radio Dos y relató que sufre violencia de género por parte de su exnovio, quien rompió la puerta de la vivienda de su casa y la golpeó.

El hombre estuvo detenido y tiene serios antecedentes por otros hechos de extrema violencia. Además, tiene vínculos familiares que lo protegían en ámbitos de la Justicia en Goya.

El fiscal de Instrucción de Goya, Patricio Palisa, solicitó la detención efectiva del violento en las últimas horas.

En este sentido, otra de las víctimas de violencia de género por parte del mismo hombre, Adriana Arizaga, se refirió al hecho que sucedió en 2013.

La mujer fue atacada por el hombre que le luxó la mandíbula y le propinó otras heridas graves en el rostro.

“Siempre me mantuve aislada y no lo hice público por miedo a las represalias. La causa incluyó una lucha por seis o siete años. En el 2020 recién obtuve una sentencia a pesar de tener todas las pruebas médicas y documentación correspondiente.

La Fiscalía de Goya hizo la denuncia de oficio y obtuve todas las respuestas que otras chicas no tuvieron. Renzo Oscar Gastón Ruiz Díaz tiene otras causas”.

En este contexto, la mujer siguió relatando su caso y agregó: “Tuve que irme de Santa Lucía porque había una persecución constante y amenazas todo el tiempo de él y de parte de su familia. La sentencia que se obtuvo en el 2020 marcó un precedente y aunque Renzo Oscar Gastón Ruiz Díaz no tenía antecedentes y eso me causaba miedo de luchar en vano”.

Además, Arizaga explicó que confiaba en las pruebas que tenía y señaló: “Decidí alzar la voz y unirme a las chicas. Cumpliendo una condicional no tuvo ni siquiera una multa. Quedó todo en la nada y ahora pasó lo de la chica”.

“Yo también sufrí maltrato psicológico y físico y el sigue libre impunemente. Finalmente, la joven, sostuvo que no obtuvo la justicia que esperaba y afirmó: “Ana no tuvo que haber pasado por esto, el chico que fue víctima de violencia callejera y otras causas no tuvieron que pasar.”

“Va a llegar un momento en que no vamos a poder contarlo. Es una persona sumamente violenta, sin importar el género. Me costó mucho tiempo volver a caminar tranquila, cuando me vine a vivir a Goya, me lo cruzaba y llegué a sentir tal paranoia que pensaba que me rastreaba y hoy que levanté la voz, vuelvo a tener miedo no solo por él, sino por su familia”, finalizó en sus declaraciones la mujer atacada.