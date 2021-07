El Código Procesal de Familia obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados

La Cámara de Diputados aprobó ayer por unanimidad el proyecto de ley de Código Procesal de Familia, Niñez y Adolescencia de la Provincia de Corrientes. El expediente, que cuenta con 800 artículos, establece la gratuidad del proceso para las personas vulnerables, tiene lenguaje sencillo y prioriza al niño. Pasó al Senado para su tratamiento.

Los diputados volvieron al recinto tras el receso de invierno y aprobaron el Código Procesal de Familia, Niñez y Adolescencia de Corrientes, y tras la sanción, el diputado Marcelo Chaín, presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, dialogó con El Litoral sobre la nueva compilación.

“Es un nuevo paradigma porque ahora los juzgados van a ser de Familia, Niñez y Adolescencia. Son 800 artículos donde se habla de tutela judicial efectiva. En el artículo 10 está la gratuidad en todo el proceso de Familia, Niñez y Adolescencia, es decir, libre de tasa de justicia, el acceso a los sectores vulnerables, con un lenguaje sencillo. La participación en hacer oído siempre del niño, siempre con asistencia del letrado patrocinante”, explicó.

“El niño va a ser el centro de esta nueva norma, ya que va a tener derecho a ser oído, asistido; y donde el juez deberá participar en todo el proceso”, aseveró.

En cuanto a la supresión de la responsabilidad juvenil en la compilación, que continúa generando controversia con el sector judicial, Chaín dijo: “Entendimos que no era conveniente regular en materia procesal juvenil en este Código, porque no tenía nada que ver, ya que hay leyes especiales que están en vigencia y, de última, si algún día queremos hacer trabajemos sobre un nuevo código procesal juvenil. Entonces, en el nuevo texto, esto ya no lo pusimos”.

“Este Código es muy complejo y apasionante por los temas sensibles. Es muy rico en institutos y va a requerir que se siga trabajando. Es muy técnico, logramos los consensos y creo que le estamos dando una herramienta muy moderna, con todo lo que significa la despapelización en forma gradual; la competencia la van a seguir manejando a través del Superior Tribunal de Justicia por acordada. Estamos convencidos de que hay que seguir estudiando, y mucho, y perfeccionando todas las decenas de instituciones que están dentro de este código”, aseguró Chaín.

Asimismo, destacó que la compilación que obtuvo media sanción y pasó al Senado entrará en vigencia a partir del cuarto mes de su publicación, porque tiene que coincidir con la puesta en vigencia del Código Procesal Civil, “porque se van a complementar”.

“En un par de meses o antes, estaremos dando a la provincia de Corrientes, no solo la Legislatura está viviendo un momento histórico, sino que el doctor Gustavo Valdés se va a convertir en el gobernador constitucional y democrático que ha promulgado todos los códigos”, finalizó.

Mientras que durante la sesión, desde la bancada del PJ, la diputada Alicia Meixner aportó el concepto de que “nunca Corrientes tuvo un Código que regule las cuestiones de familia. Realmente estamos sancionando una norma ejemplar. Es una norma moderna en todos el país”.

El diputado Javier Sáez, por su parte, indicó que “con el tiempo vamos a seguir trabajando (en esto), porque también es cierto que los derechos del niño recién arrancan, no tienen techo. Al niño mucho tiempo se lo vio como objeto. En base a eso tenemos que seguir modificando estas normativas”, opinó.

El diputado Manuel Aguirre, además de referirse a detalles técnicos, manifestó: “Me estoy yendo muy feliz porque veo que hemos trabajado de una forma consensuada, donde todos los legisladores trabajamos sin mirar si estamos o no en campaña electoral”.

Por otra parte, en la sesión se convirtió en ley la regulación del régimen jurídico aplicable a las reservas naturales privadas, autoría del senador Sergio Flinta, y la declaración de monumento histórico e integrante del patrimonio cultural del edificio perteneciente a la Confederación General del Trabajo (CGT) de la provincia de Corrientes, cuyos autores son los senadores Martín Barrionuevo y Patricia Rindel. En ambos casos, pasan al Poder Ejecutivo para su correspondiente promulgación.

Vale mencionar que el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Marcelo Chaín, en relación a las compilaciones que están pendientes en la Cámara de Diputados dijo: “Nos está quedando por sancionar el Código Procesal Laboral, que ya tiene media sanción del Senado. Hoy (por ayer) he pedido preferencia para su tratamiento para dentro de dos sesiones”.