Cositorto lanzó otra plataforma piramidal y las víctimas de Generación Zoe esperan justicia

Leonardo Cositorto pasa sus días en el penal de Bouwer, provincia de Córdoba, donde se alojan otros 2.000 internos. Desde la cárcel, el líder de Generación Zoe impulsa otra plataforma denominada “All Us Education”, que se lanzó oficialmente este sábado. “Pueden sumarse a esta tremenda oportunidad. Es el momento justo para sumarse con un plan de referidos y un sistema de Network Marketing”, detalló Cositorto en un audio de WhatsApp, mientras de fondo se escucha el altavoz del penal donde se encuentra detenido.

En la nueva “plataforma educativa” -muy similar a Zoe- Cositorto promete “ingresos extraordinarios” por el pago de cuotas bimestrales en dólares -que van de USD 6 a USD 10- o su “equivalente al cambio informal”. Cada alumno debe invitar a otros para cobrar comisiones: “Pagamos nada al lado de lo que vamos a recibir. Es una oportunidad de negocios”.

“All Us Education es una empresa que provee un producto educativo, el cual puede ser comercializado por nuestros alumnos, obteniendo por ellos una ganancia que será pagadera a partir de un cúmulo de comisiones por ventas; aplicamos el modelo legal de Marketing por referidos”, señala la firma en su web y advierte: “No es un agente de liquidación ni de compensación, no es agente de negociación propio, no es agente de colocación, ni de distribución integral de fondos comunes de inversión”.

Esta no es la primera vez que Cositorto intenta reemplazar el sistema de Generación Zoe. En marzo último y cuando aún se encontraba prófugo de la Justicia, el CEO lanzó una plataforma virtual llamada “Sunrise”, otro esquema Ponzi.

Hace casi un año atrás, Generación Zoe se derrumbó como un castillo de naipes. Lo que comenzó con denuncias en redes sociales por una supuesta “estafa piramidal” terminó con la detención de su líder Leonardo Cositorto y los principales referentes de la firma. El complejo entramado quedó expuesto, principalmente, por la investigación llevada adelante en la localidad de Villa María, Córdoba, en el marco de una causa por presunta “asociación ilícita y estafas reiteradas”.

A este expediente se le suman otros similares en Salta, Corrientes, Mendoza y Santa Fe. Sin embargo, la firma tenía sus oficinas principales en la ciudad de Buenos Aires, ubicadas en los barrios porteños de Núñez y Villa Crespo. Estas sucursales fueron vaciadas y cerraron sus puertas de forma intempestiva tras conocerse el avance de la investigación judicial, dejando sin respuesta a los miles de damnificados que les confiaron sus ahorros con la promesa de recibir generosos intereses mensuales, tanto en pesos como en dólares.

Hasta la fecha no se sabe el monto final de la estafa, pero los especialistas hablan de cifras millonarias. En este escenario, las denuncias por estafa se multiplicaron en Caba y las causas se unificaron en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 1, pero su magistrado remitió toda la investigación al Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 4, de Ariel Lijo.