Los próximos pasos de Cristina

Por León Horacio Gutnisky

Especial para El Litoral

Cristina fue condenada por administración fraudulenta a 6 años de cárcel y, lo que es más importante, porque el tiempo pasa, prohibición de acceder a cargos públicos, ya sean administrativos o electivos.

Junto a ella fueron condenados diez o doce exfuncionarios y fue absuelto de administración fraudulenta el ministro de Obras Públicas, de Néstor y Cristina, el ingeniero De Vido, que siendo ministro era el superior del administrador de Vialidad Nacional.

Llama la atención al común de la gente que se dicte sentencia en el mes de diciembre, pero no saben con qué argumentos, porque recién en marzo se harán públicos los argumentos que llevaron a los jueces a condenar a Cristina, y ella es el centro del fallo y todo se concentra sobre ella, lo demás no importa, ni a Cristina ni a la gente.

Puede ser legal que se dicte primero sentencia y después de tres meses sepamos por qué, pero no es lo que se esperaba. La gente quiere saber por qué se la condena y la sola cita de artículos de los códigos penal y procesal y leyes complementarias no son suficientes para el común, y podríamos incluir en la ignorancia de los fundamentos a abogados también.

El pueblo quiere saber de qué se trata y si lo que se publicaba en los diarios, radio y televisión es cierto o no, y lo más grave es que canales de televisión transcriben lo que serían fundamentos de la sentencia y ponen arriba un título que dice “fundamentos de la sentencia” .

Es decir que hay quienes conocen esos fundamentos, pero el pueblo no.

Conocida es mi posición política, no soy peronista ni kirchnerista pero me gustan las cosas claras y saber el porqué de las sentencias, cuáles son los fundamentos, y no guiarme únicamente por lo que se publica y por lo que yo siento. Quiero saber qué piensan los jueces, qué es lo importante, no lo que cada uno de nosotros piensa y a algunos les consta, y me comentan que fueron víctimas del apetito de funcionarios públicos de arriba y de abajo, por el dinero.

¿Qué pasa de ahora en

adelante?

La sentencia va a ser apelada por condenados y por los fiscales, pero se necesitan los fundamentos para poder hacer uso del derecho de apelación, que puede llegar hasta la Suprema Corte de Justicia para hacer sentencia de cumplimiento efectivo, sentencia firme.

Es decir que recién correrán los plazos para apelar después de marzo de 2023, con lo que Cristina y los demás podrán ser candidatos a lo que quieran. Cristina hace manifestaciones políticas no jurídicas y no defiende a nadie más que a ella y quiere llevar al país a una confusión total.

Cristina quiere ser Lula, que fue condenado, preso y luego liberado y electo presidente de Brasil, pero hay un punto que Cristina todavía no tiene y que, en mi concepto, quiere tener. Cristina quiere y necesita ir presa, como Lula, como un paso previo para el endiosamiento, total, si algún día va presa no irá a la comisaría primera o a la cárcel común de mujeres, sino que tendrá arresto domiciliario en algo así como el Hotel Alvear en Buenos Aires, pero para ser mártir necesita ir presa.

Por el momento anuncia que no va a ser candidata a nada, que no busca fueros, y es un paso adelante para enardecer a sus seguidores que le pedirán, como ya lo están haciendo, ¡Cristina presidenta! y de rodillas le pedirán que asuma su papel de presidenta de la Nación. Ese es el operativo clamor, y Cristina, forzada, entre paréntesis, aceptará el clamor del pueblo.

El resultado de la elección presidencial es confuso, pero Cristina tiene asegurado el cargo de senadora nacional por la Provincia de Buenos Aires al que accederá ganando o perdiendo, porque se eligen dos por la mayoría y uno por la minoría, y hay que descartar totalmente que pueda ser tercera. De esa forma adquiere los fueros que corresponden a un senador nacional, pero no será candidata a senadora, eso es reconocer que no tiene posibilidades de ser presidenta.

La Cámpora y otras organizaciones que amenazaban con hacer un “kilombo si la tocaban a Cristina”, fue condenada y parece que el kilombo cambió de dueño y se anunció un gran acto recién para el lunes 12, acto que no se va a hacer porque, sorpresivamente, se anuncia que Cristina está con covid y no puede haber kilombo sin ella, entonces se posterga el acto para el lunes 19. ¿Es real la enfermedad? ¿O no hubo tiempo para armar el kilombo?

¿Habrá o no Paso en el orden nacional?

Si hay Paso tiene que hacerse en el mes de agosto, y qué pasa si Cristina se presenta y saca menos votos que sumados todos los votos de Juntos por el Cambio. ¿Qué puede pasar entonces? Se tira la casa por la ventana para dar vuelta el resultado o, directamente, si tomamos en cuenta la sentencia, más el covid, más el operativo clamor intensificado, con más heladeras llenas, con más platita entre legisladores y se anulan las Paso.

Ya dio un paso adelante, como un ejemplo a seguir, el gobernador del Chaco Coqui Capitanich, que logró anular las Paso provinciales del año próximo.

Si bien el kirchnerismo no tiene los votos suficientes para por sí solo anular las Paso, los últimos acontecimientos pueden arrimarle esos votos que siempre la ayudan a que haya quorum en la Cámara de Diputados de la Nación, incluso hay en Juntos por el Cambio quienes no quieren las Paso y prefieren que sea el dedo de Macri el que designe o se autodesigne candidato a presidente, y se teme que en unas Paso en la que expresan su preferencia, no solamente los afiliados a los partidos que integran Juntos por el Cambio, sino que hay quienes prefieren el dedo de Macri, o de Guzmán, es decir el PRO o la UCR. Lo mismo ocurre en el Frente de Todos, prefieren el dedo de Cristina o el clamor de la plaza y no el voto de los ciudadanos.

Queda aquí planteada mi posición ante los últimos acontecimientos:

1) Junto con la sentencia debieron ser dados a conocer los fundamentos de la misma, no después de cuatro meses.

2) Cristina no es sincera cuando dice que el 10 de diciembre de 2023 se va a ir a su casa y que no será candidata a nada.

3) La realización de las Paso corre riesgo, el Frente de Todos con el voto de 10 diputados más, posibles de obtener, derogan las Paso, y los candidatos serán los que prefieran los afiliados a los partidos y no el conjunto del pueblo argentino.

4) No descarto una renuncia de Cristina a la vicepresidencia para reforzar el operativo clamor antes de las Paso y ser candidata a presidente.