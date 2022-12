Julián Álvarez tuvo un polémico gesto con su novia que incendió las redes

Luego de que se haya viralizado un video en el que la novia de Julián Álvarez no le permita firmar autógrafos a un sector de niños que lo aclamaba luego de ser campeón del mundo, el futbolista de la Selección argentina tuvo un polémico gesto para con ella que sorprendió: ¿la dejó de seguir?

Tras el enojo de sus seguidores por el accionar de Emilia Ferrero, decidieron juntar firmas para que el exjugador de River se separe. Juntó más de 13 mil firmas en una publicación que asegura que, si siguen juntos, ella “arruinaría la imagen pública”. La petición se llama: “Julián separate de Mary Jane”.

Ante esto, comenzó a rumorearse que Álvarez había apretado unfollow. Desde su cuenta en la búsqueda, todo indica que dejó de seguir a Emilia, ya que no aparece entre los seguidos, pero sí entre los seguidores. Esta acción evidencia que él no la sigue más, pero ella no lo dejó de seguir.

Sin embargo, desde el Instagram de ella no se percibe lo mismo. Tanto en sus seguidos como seguidores, aparece el usuario de Julián Álvarez de manera oficial. Esa confusión lleva a pensar que hay un error en la aplicación y podría ser real el unfollow.

