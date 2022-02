Cabandié anunció $300 millones para Corrientes y volvió a responsabilizar a los productores

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, intentó ayer explicar ante el Senado de la Nación, lo sucedido en Corrientes con los incendios. Volvió a responsabilizar a los productores por los focos ígneos que ya afectaron al 10% de la provincia y anunció un desembolso de 300 millones de pesos, del Plan Nacional del Manejo del Fuego para crear cinco bases forestales en la provincia. Los senadores de la oposición reclamaron por el retraso de la asistencia, la licitación tardía de los aviones y pidieron cuentas de un plan para recuperar lo perdido.

En una exposición, que se prolongó por varias horas, Cabandié, volvió a arremeter contra los productores. “El 95 por ciento de los incendios son por acción humana” dijo y agregó “en su mayoría con intencionalidad, en menor medida por imprudencia. No lo realizan todos, pero sí unos pocos. Y estos pocos terminan perjudicando al conjunto”.

“No tengo intención de entrar en polémica. Hay más de 70 causas que están investigando, según Infobae y también tenemos otro medio especializado de la Nación Campo, donde se denuncia que los incendios son intencionales y que empiezan a haber patrullajes para evitar que haya mayor cantidad de focos”, ejemplificó Cabandié.

En esa línea, el funcionario nacional respaldó sus declaraciones, con una foto de un incendio y dijo “es una isla, esto es intencional. No hay debate”.

También argumentó sus declaraciones sobre la responsabilidad comentando algunos videos que se viralizaron sobre incendios en Corrientes.

“Lo he hablado ayer con el gobernador, que estuve en la Gobernación. También existen estas prácticas (por las quemas) y al mismo tiempo hay empresas forestales que tienen seguros. Y esto hace que esas empresas contraten sus propios brigadistas forestales y hasta acciones y que son solamente para el campo productivo” y agregó que “también existe, que si tengo un seguro y me vino un fuego de otro campo, no sé si destino los recursos para apagarlo, si total ya tengo seguro”.

En ese marco y en medio de las fuertes críticas que recibió ante la falta de asistencia, Cabandié anunció que “vamos a transferir 300 millones de pesos del Plan Nacional del Manejo del Fuego mediante el cual vamos a ayudar a la provincia de Corrientes a crear cinco bases forestales”.

“Nosotros necesitábamos que nos demanden. Nosotros no podemos alterar el federalismo, intervenir sin consentimiento provincial”.

Pero sus declaraciones no pasaron desapercibidas para los senadores nacionales por Corrientes. El primero en tomar la palabra fue el senador nacional por Corrientes, Eduardo Vischi, quien remarcó que los recursos naturales de la provincia son considerados productos y remarcó que eso hace a los correntinos conservacionistas.

Reclamó al ministro que llegaron tarde, la falta de prórroga de la licitación y la licitación actual de los aviones y que los 300 millones que anunció durante su informe sea el primer recurso que sale de su cartera e insistió con la llegada tarde del ministerio, ejemplificando que en el Parque Nacional Iberá los incendios se iniciaron en enero y ellos llegaron en febrero.

“Usted ha sido exitoso en tener el manejo del plan del fuego y fondearlo, pero no ha sido exitoso en llegar a tiempo con las necesidades que teníamos en Corrientes y eso ha quedado demostrado. No nos da seguridad para que este plan esté en el área de Ambiente”, dijo.

Mientras que el senador del Frente de Todos, Carlos Espínola , quien logró que el Presidente de la Nación Alberto Fernández se comprometa con el envío de ayuda para los productores, apostó al trabajo en conjunto para el futuro. Agradeció la asistencia económica anunciada y consultó sobre el funcionamiento del sistema de alerta y cómo alertaron a las provincias. También remarcando el desarrollo de la Provincia y la necesidad de mayor infraestructura, consultó sobre el plan a futuro en el Parque Iberá. “Es uno de los motores de la economía de la provincia y del turismo”, dijo apelando a dejar de lado las grietas y apostar a la recuperación juntos.

En tanto, la senadora Gabriela Valenzuela no dejó pasar las declaraciones de Cabandié sobre la responsabilidad de los productores en los focos ígneos y volvió a señalar la llegada tarde de la cartera. “Me sigue quedando el gran interrogante: por qué llegaron tarde. En Esquina se iniciaron los fuegos en diciembre. Usted mencionó que tienen alertas por todos lados y que focalizan los incendios entonces, por qué pareciera que tuvimos que llegar a través de los medios nacionales y decretar catástrofe ambiental para que pudieran hacerse eco de la situación”.

“De los productores, veo llorar como en cuestión de minutos desapareció lo que tanto han sacrificado, trabajado e invertido. Y usted sigue insistiendo que fueron los productores y que fue adrede que lo han hecho”.

“Me parece muy injusto que se acuse a los productores, la verdad, me solidarizo. No encontraron a través de la Justicia hechos contundentes para seguir insistiendo y se acuse a los productores”, dijo, y pidió que dé cuenta del plan que tienen para reconstruir todo lo afectado en Corrientes.