“Tony” Medina puso fecha para su regreso

Antonio César Medina, el máximo referente futbolístico que tiene en actividad Boca Unidos, prepara su vuelta. Una prolongada recuperación después de una lesión de rodilla lo tiene marginado de las canchas, pero anticipó que espera volver a jugar en un mes.

“Tony” (37 años) se está poniendo a punto físicamente, en ese aspecto trabaja a la par de sus compañeros y la semana que viene podría sumar sus primeros minutos de fútbol en lo que será el inicio de la puesta a punto, pese a que tiene “una molestia” que no le impedirá jugar, reconoció.

“Estoy recuperándome de la rodilla, tenía una molestia en el tendón rotuliano y se me fue agravando, pero estoy cada día mejor, vengo trabajando para poder estar nuevamente dentro de una cancha. Tengo una pequeña molestia, pero la verdad que estoy bien”, señaló Medina.

Luego de la operación de rodilla en julio del 2021, tras la ruptura de los ligamentos laterales y meniscos de la rodilla derecha, Medina debutó en esta temporada frente a Juventud Unida de Gualeguaychú, donde fue importante para dar vuelta el partido y ganar 2 a 1. Luego jugó frente Gimnasia de Concepción del Uruguay por la quinta fecha, el cual fue su último partido.

Tras esos partidos, Medina sintió mucho dolor en la rodilla y en un momento pensó en parar y hasta, incluso, en dejar el fútbol profesional; es por eso que decidió no viajar a Córdoba, porque sentía que no podía ayudar a sus compañeros dentro de la cancha; “por suerte con el apoyo de mi familia, de mis compañeros de la gente del club que me dio mucha fuerza para seguir adelante”.

Algunos de sus compañeros, entre ellos el experimentado volante Rodrigo Burgos, que hoy ya no está en el plantel, lo visitaron en su casa y lo convencieron de continuar. Medina se hizo un tratamiento en la rodilla y hace unas semanas viene realizando un trabajo físico; “la semana que viene voy a meterme en los reducidos para poder empezar a tener minutos de fútbol”.

“Mi intención es seguir jugando, en veinte días o en un mes, si va todo bien, ya podría estar a disposición del entrenador. Obvio que el técnico es quien después toma la decisión de ponerme o no, pero si todo va bien voy a estar para poder darle una mano al equipo”, sentenció.