Carlos Lezcano presenta su libro Lugar Común Corrientes

El jueves a las 20 en el Jockey Club Corrientes se presentará el nuevo trabajo de Carlos Lezcano: Lugar Común Corrientes. Se trata de un libro en 3 tomos de entrevistas periodísticas realizadas por el autor a protagonistas del acontecer cultural local.

El trabajo de Lezcano busca profundizar en las formas de producción de diversos artistas a quienes entrevista, sus procesos artísticos, la circulación de contenidos u obras, las nuevas relaciones entre cultura y política, entre arte y tecnologías, y también los ámbitos donde se desarrollan esas actividades.

El autor sostiene en el prólogo que “hay un ámbito intelectual intenso y variado que tiene como protagonistas, entre otros, los que integran este volumen que no siempre participan de los debates en un espacio que podemos llamar “la escena pública”. Es decir que sus posturas no necesariamente se expanden hacia la sociedad en discusiones a través de algún medio de comunicación o red social sino quedan mayoritariamente dentro de sus ámbitos de referencia o alcance. Tampoco podemos determinar si esto sucede por falta de interés de este colectivo, de los medios que no los incorporan a sus agendas cotidianas u otro motivo”.

Las entrevistas se realizaron, casi todas, en el espacio radial conducido por el autor en radio Unne. Luego se publicaron entre 2015 y 2017, en el diario Época y, mayoritariamente, en El Litoral de Corrientes entre 2018 y 2020. Médicos, escritores, un físico cuántico, un traductor de Shakespeare, investigadores, profesores universitarios, un oficial excombatiente de Malvinas, historiadores, un histórico defensor de los derechos humanos, un arquitecto especializado en protección patrimonial, teatristas, artistas visuales contemporáneos, críticos de arte y una funcionaria de extensión universitaria conviven en un espacio cultural potente y plural que el autor de esas entrevistas llama Lugar Común Corrientes.

El libro llega no solo como la suma de entrevistas publicadas, sino como una mirada que agrupa estas conversaciones de acuerdo con un criterio de contenidos. Para ello colaboraron en la edición de los textos Andrea de los Reyes, Eduardo Ledesma, Stella Maris Folguerá y Gabriela Bissaro. Además, cada tomo se enriquece con el prólogo de Rodrigo Galarza, Ángeles D’Aveta y Cleopatra Barrios. El arduo trabajo de diseño, maquetación e ilustración lo hicieron Eugenia Kusevitzky y Ramiro Nuñez. Con el auspicio del Instituto de Cultura de Corrientes y la publicación en papel de Moglia Ediciones, el material se podrá adquirir en formato físico y descargar de manera libre y gratuita en formato digital.