Dr. Manuel Aguirre (*)

La memorable canción “La Puerta de Alcalá” comienza una estrofa con el título de esta nota diciendo textualmente: “Todos los tiranos se abrazan como hermanos exhibiendo a las gentes sus calvas indecentes” asimilando la falta de cabello a la falta de vergüenza.

Este será el triste espectáculo que brindará el Gobierno hoy, cuando presida la reunión de la Celac en el Hotel Sheraton de Buenos Aires. Nicolás Maduro de Venezuela, responsable de encarcelamientos y muertes de opositores, Díaz Canel de Cuba, quien en hace un año reprimió a estudiantes que protestaban ante la escasez de alimentos y recibieron muchos años de cárcel por ello, y Daniel Ortega de Nicaragua, quien directamente encarceló a todos los opositores antes de las últimas elecciones, son los más destacados visitantes. Dejamos intencionalmente fuera al presidente de Brasil, quien se manifestó siempre respetuoso de orden jurídico.

Quienes se postulaban en otro tiempo como morigeradores de los efectos en los más pobres ante el avance del capitalismo, hoy solo pueden exhibir autoritarismo, excesos y falta de moral. Difícilmente sean vistos por los desposeídos como sus salvadores, siendo, por el contrario, repudiados en sus países de origen. Y en el nuestro por sus compatriotas a quienes obligaron a emigrar.

Lo realmente absurdo es que el nuestro presidente Fernández se abrace a estos tiranos cuando todavía no ha transitado ese camino en su totalidad. Cierto es que pretende desconocer los fallos de la Suprema Corte de Justicia, pero en la práctica todavía no lo ha hecho, aunque insista con un juicio político que sabe imposible en los términos actuales.

Causa desconfianza que se aproxime a personajes totalmente desacreditados, salvo que esté pensando en utilizar sus herramientas dando -por ejemplo- por válido un juicio político aun sin los 2/3 necesarios. O que emprenda contra periódicos y medios de comunicación buscando silenciarlos. Esto no parece posible aún y en caso de que lo intente, estará más cerca del final de Pedro Castillo, convirtiendo a la vicepresidenta en Dina Boluarte que conseguir una revolución para el socialismo del siglo XXI.

Nuestro país no necesita nuevos sufrimientos, parodias de setentismo extremista, pues no resulta necesaria ninguna revolución. Se requiere que impere la Constitución Nacional y la Justicia, como dice su preámbulo. La unidad americana es necesaria, pero no con tiranos, violadores seriales de derechos humanos, como señala un informe de la ONU, sino con los pueblos que la integran.

El Gobierno inicia un peligroso desvío en este año donde se decide un nuevo rumbo. Cada ciudadano deberá decidir cuál quiere tomar. Nuestro camino es la República.

(*) Diputado Nacional Unión Cívica Radical

Corrientes