Por Alejandra Pataro

Publicado en Clarin

No. Esta no es una columna más sobre el multiverso, ese “mundo” donde conviven muchos universos y una versión de nosotros en cada uno. ¿Rebuscado? Sí, pero el asunto está de moda en la pantalla grande.

Y de eso va la posible próxima ganadora a “Mejor Película” de los premios Oscar, Todo en todas partes al mismo tiempo (Everything Everywhere All At Once, en inglés), una comedia dramática absurda dirigida por Daniel Kwan y Daniel Scheinert.

La película pisa con fuerza ahora en los medios porque acaba de recibir once nominaciones de “La Academia”, pero viene rodando en el único universo que conocemos, desde marzo del año pasado.

Con actuaciones geniales, el film –que muestra a Jamie Lee Curtis convertida en una suerte de versión norteamericana de Flora, la empleada pública que personificaba Antonio Gasalla–, también va de otras (muchas) cosas: la familia, los prejuicios, el amor, el nihilismo y, además, esa sensación de que, al vivir en varios universos todo al mismo tiempo, el peligro puede venir en cualquier momento de cualquier lado. Y de cualquiera.

Enero 2023

Esa combinación de “nada tiene sentido” y “nada importa” con la sensación de que una amenaza acecha en todo momento y lugar se parece mucho a este mes de enero.

En las tres primeras semanas de 2023, al menos 67 personas murieron en ataques masivos a tiros en Estados Unidos.

Dos de esos ataques sucedieron con un puñado de horas de diferencia. Uno, a manos de un anciano de 72 años. El colmo fue el caso de un nene de 6 años que le disparó a su maestra en el aula.

El tema de los tiroteos masivos en “la tierra de las oportunidades” no es nuevo. La violencia a balazos se va naturalizando en un país que navega entre 700 mil armas automáticas en posesión de civiles de manera legal.

Pero hay una novedad. Estas desgracias tienen una nueva arista: han borrado todo límite, frontera y lugar.

En un artículo titulado “Tragedia tras tragedia”, el diario The New York Times destaca esta alarmante nueva peculiaridad. Y escribe:

“La frecuencia de los tiroteos masivos y la variedad de lugares en los que ahora tienen lugar (oficinas y escuelas, salones de manicura y lugares de culto, tiendas de comestibles y restaurantes) contribuye a la sensación, prevaleciente en todo Estados Unidos, de que tal violencia podría estallar en cualquier momento, en cualquier lugar”. Como en un multiverso, todo al mismo tiempo.