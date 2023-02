El mejor amigo de Marcos opinó sobre la posibilidad de romance entre el salteño y Julieta

Juan Martín, uno de los mejores amigos de Marcos Ginocchio de Gran Hermano, habló de la enigmática personalidad del salteño y opinó sobre la posibilidad de que Marcos tenga una historia de amor con Julieta Poggio cuando salgan del reality.

"¿A Marcos le gusta un poco Julieta?", le preguntó Robertito Funes Ugarte al amigo de Marcos, en un móvil con A la Barbarossa.

Midiendo sus palabras, Juan Martín respondió: "No sé si le gusta o no. Julieta está de novia. Él sabe que tiene novio".

En ese marco, el conductor le consultó por el vínculo que Ginocchio tiene con Camila Lattanzio, joven que dijo en más de una oportunidad que le gusta Marcos, y fue más contundente en su respuesta.

"Creés que cuando Camila se le acerca, ¿él mantiene distancia porque viene de una familia muy tradicional de Salta?", le consultó Funes Ugarte.

"Yo creo que a Camia la ve como a una amiga más, como a una jugadora más. No creo que esté buscando una relación adentro de la casa", contestó Juan Martín, echando por tierra que Marcos inicie alguna relación con sus compañeras de Gran Hermano.

AGUSTÍN REVELÓ POR QUÉ MARCOS NO SE VINCULA CON NINGUNA CHICA EN GRAN HERMANO

El 31 de enero y tras ser eliminado por segunda vez, Agustín Guardis visitó LAM y sorprendió con sus declaraciones sobre la vida sentimental de Marcos Ginocchio, joven salteño que muy poco habla de su intimidad en el reality.

Agustín aseguró que Marcos no se vinculó con ninguna de sus compañeras, pese a la visible buena onda que tiene con Julieta Poggio, porque tiene una historia de amor inconclusa afuera. Además, Julieta está de novia.

Agustín: -Él tiene una historia que quedó inconclusa afuera.

Ángel: -¿De amor?

Agustín: -Sí, él ya se encargará de contarlo cuando salga.

Ángel: -Pero te lo contó en la casa, no te lo contó en secreto, en el baño.

Agustín: -No, bueno, pero yo no conozco la profundidad. Me contó algunos detalles.

Ángel: -¿Él no se vincula a nadie por esto? Mucho se hablaba de Julieta...

Agustín: -Todas las chicas le están encima a él. Es fachero. Siempre le están rompiendo las guindas a Marcos.

Ángel: -¿Se pone fastidioso con que las chicas le estén encima?

Agustín: -No le gusta. En realidad, no le gusta que nadie le esté encima atosigándolo.

Ángel: -¿Por esta chica que tiene afuera o porque es su personalidad?

Agustín: -No, porque creo que no le gusta que lo acorralen.

Ciudad Magazine