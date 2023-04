Por Paola Di Chiaro*

Publicado en Clarín

En marzo pasado, en el auditorio de la Universidad de Belgrano y en el marco de la Diplomatura de Seguridad Nacional, se realizó un encuentro del que participaron expertos, académicos y referentes de las fundaciones que componen Juntos por el Cambio.

Aunque el lema convocante invitaba a actualizar y repensar una nueva estrategia de seguridad nacional, el intercambio de ideas estuvo cruzado por uno de los problemas más importantes de los últimos tiempos en Argentina: cómo hacer frente a la violencia narco.

La amenaza del crimen organizado de estas características es el emergente de un problema todavía más profundo, que es la falta de una estrategia de seguridad nacional cuyo foco más importante esté puesto en la protección de los ciudadanos y los recursos estratégicos del país.

Aunque la lista de desafíos que deberá enfrentar el próximo gobierno crece día a día, es necesario debatir y establecer un curso de acción claro para cuando la responsabilidad de ejercer la defensa nacional y la seguridad cambien de manos. En sentido estricto esta última expresión es un eufemismo, ya que la seguridad hoy no parece estar en manos de nadie.

Hay al menos cuatro ejes que será indispensable desarrollar en el corto plazo.

El primero es recuperar una visión integral de la seguridad nacional. El Gobierno sufre un grado de confusión inédito, a punto tal que ha enviado ingenieros militares a construir viviendas. Parece atrapado en una dinámica en la cual solo puede abordar lo sintomático y su respuesta -aunque no siempre la cumpla- es prometer más y más efectivos.

La seguridad y la defensa nacional requieren dejar de lado los parches y abordarlas de manera integral. No obstante, para llevar adelante esta visión harán falta dos cosas fundamentales: decisión política y una dirección centralizada que coordine todos los esfuerzos para revertir la situación en la que estamos. Inteligencia, seguridad, defensa, justicia y relaciones exteriores deberán funcionar, en términos operativos, como un reloj suizo. Hoy, en cambio, funciona como un reloj de arena, solo que sin la arena ni el reloj.

En segundo lugar, y para que esto sea posible, necesitamos empezar a trabajar ahora en un diagnóstico preciso, honesto y directo del estado de la seguridad y la defensa nacional.

Tenemos fronteras permeables, pobre aplicación de las leyes, presencia del crimen organizado, baja seguridad ciudadana con altos índices de criminalidad y nuevos grupos anarco-terroristas en el sur del país que amenazan recursos estratégicos vitales para el futuro de todos los argentinos.

Ese es el contexto del país que probablemente reciba la actual oposición a partir de diciembre. Si no trabajamos en cada uno de estos problemas ahora, corremos el riesgo de perder oportunidades y recursos que podrían ser vitales a futuro. No hay tiempo que perder.

En tercer lugar, debemos retomar el estado de situación que decidió suspender -aunque nunca debió hacerlo- el Frente de Todos ni bien asumió como gobierno en diciembre de 2019. Me refiero a la Estrategia de Seguridad Nacional diseñada y puesta en práctica durante la gestión del presidente Mauricio Macri. Este hito permitió, entre otras cosas, desplegar fuerzas militares en la frontera norte, lo cual sirvió, mientras estuvo en práctica, para disuadir la presencia del crimen organizado. Aunque sea contrafactual, es interesante plantear cómo sería hoy la situación en estos focos de violencia narco de no haberse interrumpido la decisión política de enfrentarlos.

Por último, el próximo gobierno deberá crear un marco normativo que dé lugar a un sistema de seguridad nacional integrado.

Esta integración debe funcionar como un sistema de tres anillos: el primero es exterior y controla áreas de interés estratégico; el segundo es intermedio y emplea a las fuerzas federales en apoyo de los gobiernos provinciales en el control de situaciones locales; y el tercer anillo -de proximidad permanente- debe estar integrado por el conjunto de organizaciones municipales, provinciales y nacionales que coordinadamente convergen para la prevención del delito y la seguridad ciudadana, creando los entornos sociales y legales de contención.

Este esquema sencillo viene a resolver un problema que el actual Gobierno no sabe o no quiere resolver: usar diferenciadamente las capacidades de cada organización, respetando su identidad y sin desnaturalizar sus funciones. En otras palabras: que los militares empleen su tiempo en controlar áreas estratégicas y defender al país, no en la construcción de viviendas.

Este es quizás el problema más importante a resolver en el corto plazo: necesitamos contar de forma urgente con un marco normativo renovado que proteja, ordene y dé integridad al sistema de defensa. La estrategia del próximo gobierno debe ser persistente y sobre todo flexible para responder efectivamente las demandas de la población y nada de lo que hagamos puede perder ese norte.

*co-fundadora de la Fundación Argentina Global y exsecretaria de Estrategia y Asuntos Militares de la Nación.