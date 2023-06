El nuevo look de la correntina Coti Romero tras separarse de El Conejo

Luego de dejar al joven que conoció en Gran Hermano, Coti, volvió a Corrientes para pasar tiempo en la casa de sus padres y con sus amigas, pero también apostó por un nuevo look.

La enorme trascendencia que tomó su personaje tras salir del reality y todo lo que se dijo en los últimos días por su separación de el , abrumaron por completo a la joven.

Buscando algo de paz mental y relajación, es que decidió regresar a Corrientes para refugiarse en sus seres más cercanos.

Más allá del triste momento que le toca atravesar como lo es un duelo de pareja, no todo fue lágrimas para la ex gran hermano.

En medio de su dolor y desazón por alejarse de su ex, optó por ir a la peluquería para innovar con algo distinto en su cabellera.

Dejando atrás el rubio que lució por meses, Coti se retocó en el centro de su cabeza con un poco de tintura castaña.

El lacio tan característico de su pelo pasó a quedar mucho más ondulado y la mediática de 21 años quedó más que conforme.

Con emojis de caritas de enamorada Coti armó un video para compilar diferentes fotos de ella en la peluquería.

“Quiero que sepan que los amo con todo mi corazón. Me llegan mensajes de cariño, me hacen muy bien, gracias por haberme defendido siempre y por seguir ahí para mi. Gracias por no abandonarme ni en mis peores momentos y gracias por bancarme, por ser mis cuchillerxs”, escribió la ex de Alexis.

Soltera nuevamente y a la espera de qué le deparara su vida, muchos esperan la reaparición de Coti en la pantalla.

Próximamente estará apareciendo en el Bailando 2023 por América y coincidentemente allí estará participando el Conejo, otras de las figuras confirmadas para el reality de baile.