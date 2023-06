Gana ritmo la cosecha de maíz tardío

En las últimas tres semanas pasamos de condiciones ideales para la siembra de maíz y soja, a preocupantes para la floración. Y los precios subieron en un típico mercado climático. Dante Romano, profesor e investigador del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral, expresa que la atención sigue puesta en si habrá un dólar maíz, cuándo, y a qué tipo de cambio.

"Si me preguntan a mí, la respuesta es no lo sé, no lo sé y no lo sé. Sólo a modo de opinión parece difícil que ocurra, pero si pasa, ya debería haber sido anunciado", considera.

"En soja pareciera que no de corto plazo: si bien terminó la cosecha, el nivel de ventas en porcentaje es algo superior al promedio. Por esto no esperamos ventas fuertes a pesar de mejoras en el precio. Lo que sí vemos un estancamiento en los negocios de soja. Esto podría llevar a que en unos meses se vea un atraso y se pueda generar un dólar soja", explica Romano y agrega: "Con el final del dólar soja, el precio se alejó de los techos de 110.000 pesos, y los compradores comenzaron a pasar como mercado de fijaciones los 75.000 pesos. A esos valores, la soja brilla por su ausencia. Pero sí salen algunos negocios en mercados de recompra, entre 90.000 y 95.000 pesos".

Con respecto al maíz -que está comenzando a cosechase a buen ritmo sobre lo tardío-, Romano explica que de salir, "debería ser para aprovechar esta coyuntura, donde el productor se encuentra con un volúmen muy grande de maíz. Adicionalmente, la comercialización de maíz viene atrasada, por lo que de acelerarse con un dólar agro se podría pensar en un aporte de 2.000 mill USD".

Sin embargo, Romano explica que el principal problema ante esto, es que mientras el 95% de la soja se exporta, en maíz ese ratio es mucho más bajo. "Especialmente en un año de baja producción como el actual. Gran parte de maíz se convierte en carne, leche, energía, huevos y otros productos con repercusión en el gasto diario de los argentinos, justo cuando se acerca la elección primaria", añade.

"Algunos funcionarios incluso mencionaron que no se descarta nada, pero que el tema dólar maíz se analizaría después de terminada la cosecha. Y si bien el grueso piensa que no va a salir un dólar maíz, nadie quiere quedarse fuera si se produce. Para ello se hacen ventas diferidas o compras de PUT y venta de CALL (piso y techo) eligiendo strikes que nos dejen bien en Chicago", explica.

Mercados internacionales

Luego de un buen inicio de siembra de maíz y soja en EEUU, y que el mercado descontara esto con precios muy bajos y fondos vendidos, el clima se volvió seco, y en las últimas tres semanas el deterioro de estos cultivos ha sido notable, con un avance de condiciones de sequía en todas las zonas de producción. En este escenario llega un fin de semana largo también en EEUU. "Este lunes con mercados cerrados, los Traders no pueden operar con la actualización de los mapas de clima, lo que los llevó a anticipar decisiones", recuerda el profesor de la sede Rosario de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral.

En tanto, Romano explica que el mercado internacional de trigo subió principalmente por las noticias de que Rusia no estaría dispuesta esta vez a renovar el acuerdo humanitario para que salgan productos de Ucrania por el Mar Negro.

Soja

La cosecha argentina está finalizando, con una estimación de entre 20,5 (BCR) y 21 mill.tt. (BCBA). La comercializacón de soja se encuentra en línea con lo histórico gracias al impulso del dólar soja. Pero la actividad comercial viene bajando, aún con precios que no cayeron tanto por operadores que están recomprando.

Se estiman qué hay unas 4 mill.tt de soja entregadas a fijar, y otras 10 en poder de los productores. El año pasado quedaban 8 y 25 mill.tt respectivamente. Es poca soja para la capacidad de molienda que tenemos.

Maíz

Comenzó a ganar impulso la trilla de maíz en Argentina: 38% aunque sigue atrasada. La ausencia de lluvias y la baja temperatura ayudan a que los cultivos se sequen.

Los rindes que se van reportando son muy bajos, pero por ahora BCBA mantiene 36 mill.tt. Los operadores creen que está mucho más cerca de 30.

Dado que se trilló 38% del maíz y 35% de la cosecha ha sido vendida, el avance de ventas no es tan malo, sólo qué hay más tardío e incertidumbre productiva, lo que explica una demora en la recolección.

El comportamiento que se observa es de aceleración al momento de trilla. Esto hace pensar que es más fuerte la presión de venta logística, que la posibilidad percibida de un dólar maíz.

Mientras las decisiones de venta se demoran en Argentina, en Brasil la safinha está casi al 2% cosechada, con algo de atraso. Se espera una gran cosecha que, con su ingreso, podría presionar precios fuertemente a la baja.

Trigo

La siembra de trigo tomó ritmo en Argentina, pero llegó a un 40%, estando dos semanas atrasada al menos vs el promedio histórico. En muchas regiones se reporta falta de humedad superficial para sembrar.