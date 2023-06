Derrota de San Patricio en Posadas

La visita de San Patricio a Posadas terminó con una derrota frente a Capri 13 a 8, en uno de los partidos disputados por la décima fecha del torneo Regional NEA de rugby. Capri fue muy superior a su rival, al que dominó en las formaciones, tanto fijas como espontáneas, y al que mantuvo muy lejos de su ingoal durante todo el partido. Sin embargo falló en la definición y apenas se adelantó en el marcador 13 a 3. Ya en tiempo de descuento, el equipo correntino pudo cerrar un buen ataque y por una de las puntas llegó el try para poner un poco de dramatismo al desenlace. San Patricio se lanzó con todo a la ofensiva, atacó desde todo los sectores pero no pudo quebrar la defensa misionera. Todos los puntos del equipo local fueron anotados por Sebastián Falero: 1 try, 1 conversión y 2 penales. Mientras que para San Patricio anotaron un try Benjamín Almirón y un penal de Santiago Luque.

Curne firme

El andar de Curne en el Regional NEA sigue firme y contundente. Ayer venció a Regatas Resistencia 42 a 17, llegó a los 43 puntos para consolidarse en lo más alto de la zona A donde le sacó 21 puntos a su inmediato perseguidor Sixty (22). En este grupo, después están Capri con 21, Regatas Resistencia con 13 y San José de Paraguay con 7.