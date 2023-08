Patricia Bullrich habló del narcotráfico en Itatí y de las próximas elecciones generales

La exministra de Seguridad y candidata a presidenta de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, dialogó este martes en el programa Hoja de Ruta de El Litoral Radio por el Operativo Sapucay y la muerte de “Morenita" Marin. Además brindó detalles de la conformación de su equipo de cara a las elecciones generales.

“Fue un operativo que nosotros realizamos después de seis meses de trabajo intensivo, el secretario del juzgado y el juez -en ese momento- fueron apartados por acciones poco transparentes ”, anunció

“Participaban el intendente (Natividad Terán), la mujer del intendente, los parientes, absolutamente todos. Fueron condenados lamentablemente con condenas muy cortas en relación a lo que hicieron, pero se veía toda complicidad”, agregó.

Sobre Morenita Marín dijo que él había sido uno de los que se escapó en ese momento. “Este delincuente logró escapar, él entraba con los botes y se iba corriendo, vivía en las islas que estaban alrededor”, comentó.

Para Patricia Bullrich el Operativo Sapucay dejó en evidencia que “ante la situación que vivimos hoy y para adelante, estos problemas relacionados con el narcotráfico es posible afrontarlos con decisiones”. Además, dijo que fue “un operativo de más de mil gendarmes y policías federales que llegaron a Itatí e hicieron más de 70 allanamientos”.

“Fue como un punto de inflexión en la lucha contra el narcotráfico en la Argentina, que nosotros llevamos con toda fuerza, con toda dedicación y con toda decisión. Yo estoy convencida que nosotros tenemos que cuidar nuestras fronteras", sostuvo la exministra.

Sobre las elecciones generales y la conformación de su equipo

La candidata habló sobre la importancia de ganar las elecciones y de mantener la institucionalidad en el país. También mencionó su visión de tener una economía productiva y desarrollada, enfocándose en cada región y en las necesidades de la gente.

En cuanto a su equipo económico confirmó la integración de Carlos Melconian como ministro de Economía.

“Yo creo que Melconian tiene el mejor equipo económico de Argentina. Es un equipo basado en la Confederación Mediterránea, tiene más de 80 profesionales de altísima calidad y altísima capacidad, y se van a sumar más todavía, tiene economistas de todas las regiones para tener una integración regional", señaló.

“Los argentinos merecemos tener un plan económico que arregle la economía para siempre, y no un parche tras parche tras como está sucediendo en este momento”, puntualizó Bullrich.

Por último, la referente de la oposición enfatizó en la importancia de trabajar en coalición con otros partidos políticos, como el radicalismo, y valoró la responsabilidad de los gobernadores en la toma de decisiones.

"Yo he hablado mucho con el gobernador (Gustavo) Valdés de las potencialidades que vamos a desarrollar en Corrientes, en la deuda que tiene el país con Corrientes por haberse revelado en algún momento de la historia. Entonces, son todos los temas que hay que poner sobre la mesa. Yo vengo con un equipo de desarrollo, no vengo con un equipo financiero, y eso es muy importante. Un equipo de desarrollo es un equipo que va a mirar la economía de la gente, no va a mirar la economía de los números, y eso es fundamental para el país que viene", finaliizó.

Escuchá la entrevista completa: