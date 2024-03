Valdés: “El rumbo económico que trazó el presidente Javier Milei es el correcto”

nEl gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, uno de los referentes de la Unión Cívica Radical (UCR) que apuesta a cooperar con el presidente Javier Milei en el arranque de la aventura de los libertarios en la Casa Rosada. Mientras Martín Lousteau, jefe del centenario partido, descarga munición gruesa contra el Gobierno por la magnitud del ajuste sobre los jubilados y la clase media, Valdés remarca que el rumbo económico que trazó Milei es “el correcto”.

Si bien toma distancia de las críticas de Lousteau al Presidente, sugiere que Milei debe prestarle mayor atención a la gestión y tener “claridad” a la hora de negociar con los gobernadores y la oposición por la ley ómnibus o el paquete fiscal.

En ese contexto, Valdés anticipa en una entrevista al diario La Nación que apoyaría la restitución del impuesto a las ganancias .

“El rumbo económico es el correcto. Se trata de nivelar las cuentas fiscales, tratar de pulverizar la inflación y salir a conseguir reservas para tener una política monetaria adecuada. Estamos hablando fundamentalmente de la economía”, dijo el mandatario correntino.”

“Este es el único camino posible si queremos salir de la situación económica en la que estamos”, insistió.

“Creo que todos estamos haciendo un esfuerzo para encaminar a la Argentina. La gente está entendiendo y tiene esperanza. Hace mucho tiempo no había un plan económico”, agregó.

“Hay que tener en cuenta el aspecto social. Ahora el Gobierno está tocando las jubilaciones; ha mandado una propuesta. Hay que mirar los planes sociales y a los que menos tienen. Tenemos que acompañar un tiempo, van cien días de gobierno…. Recién dieron un paso”.

“El ajuste lo están haciendo las provincias y el gobierno nacional. Pero, sin duda, en mayor medida el gobierno nacional que tiene la mayor responsabilidad. La Nación maneja el 65% del total de los recursos.

El ajuste lo tenemos que hacer entre todos. Hay que trabajar y seguir administrando bien las cosas”, sostuvo.

Sin embargo, Valdés sugirió: “El Gobierno debe tener más claridad a la hora de presentar sus propuestas a los gobernadores y al Congreso. Cada uno tiene su metodología, yo negociaría de otra manera. En este gobierno estamos viendo quién es quién”.

“Yo hablé con el Presidente y nos entendimos en dos minutos. Tiene claridad económica. En dos minutos uno puede resumir muchas cosas. El diálogo con el ministro del Interior [Guillermo] Francos, que es la cartera que nos nuclea, es excelente”, reveló.

“El Gobierno tiene la obligación de recomponer la masa coparticipable, ya sea con impuesto a las ganancias o impuestos a los altos ingresos. Tarde o temprano tiene que restituir lo que retrajo de esa masa coparticipable. Si manda Ganancias, vamos a acompañar. Eso tiene que ver con una restructuración de un impuesto que, tal vez, es el más saludable del sistema impositivo”, anticipó.

Sobre los salarios en la administración pública, el mandatario correntino fue tajante: “Nadie puede cobrar más que un senador o un diputado en las cámaras. Hay que tener una lógica de la administración pública como carrera que debe ser más razonable. Si no tenemos sueldos nacionales que están en las nubes, sueldos provinciales en el medio y sueldos municipales que realmente son paupérrimos.

Deberíamos tener una de reestructuración, de manera que el que trabaja en la administración pública trabaje bien y brinde un buen servicio. Hay que tener una administración pública moderna, ordenada y eficiente”

Por otra parte, Valdés también sostuvo que hubo avances en la discusión de los 10 puntos del Pacto de Mayo propuesto por el liberal. "Vamos a tener una reunión en breve para seguir avanzando en cada uno de los puntos. Tenemos que hacer un pacto para sacar la Argentina adelante", señaló.

Diferencia con Lousteau

En otro tramo de la nota, el gobernador correntino marcó sus diferencias con el presidente la Unión Cívica Radical, Martín Lousteau, quien criticó el DNU del Ejecutivo. "No coincido con su visión porque no somos nosotros los que estamos en la obligación de analizar si un decreto de necesidad y urgencia (DNU) es constitucional o no. No comparto la postura. Hay votos individuales y en este caso se votó dividido. Eso no quiere decir que no coincida en otros aspectos con Lousteau".

Valdés también habló sobre las declaraciones de Lousteau, que aseguró que hay radicales que le tienen miedo a Milei.

"No creo que haya radicales que tengan temor. Si tenés temor, deberías irte a otro lado. No sé con quién se está juntando Lousteau que tiene miedo", aseguró.

Y agregó: "Nosotros gobernamos hace mucho tiempo. Y estamos convencidos de que debemos tener equilibrio fiscal, hay que invertir para el desarrollo, para que la economía sea más sana y sacarle el peso del Estado a la producción. No estamos diciendo otra cosa que no hayamos dicho en la campaña. Hubo radicales acompañando a Bullrich o a Horacio Rodríguez Larreta. Ahora, no sé qué estará pensando Lousteau. Esa es su visión. Nosotros seguimos por el mismo camino”.

Además fue consultado sobre Mauricio Macri. “El diálogo con Macri es excelente. Es el mejor presidente que puede poner el Pro y es el que nuclea a todos. Va a traer diálogo entre los distintos sectores”, dijo

También le preguntaron sobre el spot del Gobierno por el aniversario del golpe.

¿Coincide con ese spot oficial?

-No. El gobierno sacó una historia incompleta. Esa es parte de la historia. Y el otro sector sacó la otra parte. Hay que mirar las dos historias para entender la historia completa. Nosotros apostábamos a la paz. El radicalismo tuvo mucho que ver para pacificar la Argentina. Por eso, fue victorioso en la elección del 83. Defendimos las banderas de la democracia.