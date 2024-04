Cambá Cuá por un lugar en los cuartos de final del Provincial

Cambá Cuá buscará meterse entre los ocho mejores equipos del torneo Provincal de Clubes 2024 cuando este sábado reciba en el partido de vuelta de los octavos de final a Estrellitas de San Antonio de la Liga Saladeña.

El encuentro tendrá lugar desde las 16:00 en el estadio del club Boca Unidos, y en caso de igualdad en puntos y goles al final de la serie, se ejecutarán remates desde el punto del penal para determinar un ganador.

En el partido de ida disputado la semana pasada en el estadio Ramón Filomeno Verón, ubicado en en el polideportivo de la ciudad de Saladas, el partido terminó igualado 1 a 1, con goles de Aldo Prisco para el conjunto del interior y de Esteban Valenzuela para los capitalinos.

Sin embargo, Cambá Cuá protestó dicho encuentro por la mala inclusión de siete jugadores del equipo local que no estaban validados por el sistema COMET, y el Tribunal de Penas se pronunció este viernes en favor del club capitalino, dándole por ganado el juego de ida por 1-0.

Estrellitas es un rival duro de domar. En el encuentro disputado en Saladas no especuló, planteó un partido golpe por golpe que contó con muchas situaciones de peligro frente a los arcos, y seguramente este sábado no será la excepción porque necesita ganar, aunque llega disminuido al no poder contar con muchos jugadores titulares que no están habilitados.

Los dirigidos por Domingo Centurión, que marchan al tope del Torneo Oficial capitalino, deberán buscar evitar sorpresas para pasar a los cuartos de final del certamen que otorga una plaza al Torneo Regional Federal Amateur 2024/25.

El resto de los partidos por los octavos de final están programados para la jornada del domingo.

(RP)