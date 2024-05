El insólito detalle en el casting de Furia que llamó la atención

Este jueves, la casa de Gran Hermano tuvo un momento muy especial ya que la producción les permitió ver el casting de cada uno de los participantes que aún siguen en carrera.

Así, todos los jugadores fueron testigos de los videos de presentación que le permitieron a los demás, llegar a este juego. El de Furia fue uno de los que más sorprendió a la casa pero por un detalle muy particular: la voz que ella tenía hace apenas unos meses atrás, cuando se filmó el material.

Teniendo en cuenta que los chicos llevan 5 meses en competencia y que los castings se realizaron apenas unos meses antes del inicio del juego, la voz de la participante se hizo mucho más grave en un lapso de 7 meses.

"Y sí chicos, empecé a fumar. Hola", se justificó Juliana quien además aprovechó para comentar: "Lo que me dijeron ahí es que la imagen fuerte que yo tenía, no iba con mi personalidad real. Yo entiendo que se asusten cuando me ven, pero quizás uno intenta armarse una coraza... quizás pasé cosas horribles y mi cuerpo se transformó. Yo elegí el MMA (Artes marciales mixtas) como deporte para hacerme más fuerte. Lo que tengo, lo tengo por ese deporte".

Fuente:Pronto