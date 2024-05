Furia reveló que la producción de Gran Hermano le da información del afuera

Juliana 'Furia' Scaglione se encuentra en el ojo de la tormenta luego de su feroz cruce con Mauro D'Alessio, donde la jugadora empujó e insultó de varias maneras al joven con quien, hasta entonces, se entendía en el juego. Esta pelea sin precedentes en Gran Hermano puso en boca de todos al reality de Telefe por permitir la escalada de violencia de la participante más polémica y, a la vez, con mayor cantidad de fanáticos en el afuera.

Pero la mayor indignación de quienes aseguran que Furia debería salir de la casa creció a raíz de una reciente charla entre la entrenadora y Bautista Mascia, donde ella reconoció que la producción le brinda información de lo que sucede en el exterior de la casa: "Lo único que te digo es que lo que a mí me pasó con este pibe me perjudicó a mí con el fandom, ya me lo han avisado", indicó.

"Yo no sé lo que está pasando afuera, pero la mamá del chabón se metió, te lo digo", manifestó, generando molestia en las redes sociales. Tras el comentario del uruguayo sobre que a estas alturas esto no debería perjudicarla en el juego, Furia manifestó: "Estoy 'hateada' todo por contestarle a un banana, el mundo es machista, nada más. Un poquito de barro tengo, te diría que tengo barro hasta acá... encima lo soñé", soltó.

Y agregó: "A mí me molesta que siempre la mujer queda como la hija de puta, la pelotuda, la tarada, pero este tipo de discusiones la tiene cualquiera pareja", señaló, demostrando que no tiene dimensión del nivel de agresión que ella misma impacta en otros.

Fuente:Minuto uno