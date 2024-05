Revelaron quién es la nueva pareja de Romina Uhrig: "Hubo pernocte"

Después de su separación de Walter Festa, Romina Uhrig volvió a apostar al amor y ya tiene una nueva pareja. El que brindó todos los detalles fue Ángel de Brito a través de un enigmático en su programa.

Este martes en LAM el conductor comenzó el programa dando algunas pistas del romance entre dos figuras del espectáculo. Después de algunos minutos, Ángel confirmó que se trataba de la ex Gran Hermano y de Damián Ávila, ex participante de Combate y el Hotel de los Famosos 2.

“El día que me la encontré en La Polenta, que fuimos a bailar, le pregunté si salía con L-Gante y me dijo 'no ni en pedo, nada que ver'. Ya estaba tocando acá. Hace muy poco que están”, recordó Ángel.

En eso, continuó con el romance y contó: “Hubo pernocte, va a salir a negar y decir que nada que ver, pero hubo pernocte en el barrio de Caballito, donde vive él. Es una relación incipiente”.

Fuente:Minuto uno