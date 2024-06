Rogelio: “No importa Camau, el PJ será gobierno en 2025, si se mantiene con la gente"

n Rogelio Benítez, líder de la línea interna Corazón Peronista se refirió a la realidad del PJ correntino y la posibilidad de expulsar a Carlos Camau Espínola por votar a favor de la Ley Bases.

"Él sabía lo que se le venía. Esperemos que la situación no cambie de cara al año electoral, cuando se necesiten votos. No sería serio expulsarlo y después darle una candidatura. La decisión de expulsar me sorprende, porque para esos están las alianzas, la integración de los movimientos. La intervención está haciendo bien las cosas, me gusta tener la posibilidad de que el peronista elija a sus candidatos y se deje de lado la dedocracia"

"Lo de Camau debe pasar a segundo plano; hoy hay que ayudar a la gente. Hay muchas cosas que están pasando y no deberían pasar. Hay mucho hambre y cuando la persona tiene hambre, actúa mal, no piensa y puede ser violento"

"En la reunión que se realizó en la sede del PJ, convocada por los interventores, nos dijimos varias cosas en las caras. Les reprochamos a esos dirigentes que nombraron a toda la familia en puestos políticos. Hay que arreglar pueblo por pueblo, porque son realidades distintas”.

“Yo trato de hablar con todos. Pero a los únicos dirigentes que veo caminar por los barrios son Pitín Aragón, Felix Pacayut y Martín Barrionuevo".

El Partido Justicialista de Corrientes se alista para las elecciones internas previstas para el 17 de noviembre.

Rogelio, en tanto, advirtió que hay dirigentes que comenzaron a acercarse al movimiento de Javier Milei de cara a las elecciones 2025.

Consultado sobre la posibilidad de que Camau se lleve los votos del peronismo, el dirigente fue contundente: “Si el peronismo mantiene la postura y el trabajo que hoy está realizando, no tengo dudas que seremos gobierno en 2025”, concluyó