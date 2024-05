La Liga Correntina resolvió programar la octava fecha antes que la séptima

El Consejo Directivo de la Liga Correntina Fútbol (LCF), resolvió saltear la séptima fecha del Torneo de Primera División A y B, que tienie previsto la disputa del clásico entre Deportivo Mandiyú y Boca Unidos, y que durante este fin de semana se dispute la octava fecha en las dos divisionales.

El Litoral consultó a LCF porqué se tomó esta decisión y afirmaron que: "Fue por un acuerdo entre Boca Unidos y Mandiyú, tras el pedido de Boca Unidos, de no jugar el clásico en la fecha porque tienen un plantel muy corto y juegan por el Federal también. Además para poder jugar un fin de semana y no entre semana. Y para no postergar la fecha y perjudicar a otros clubes (tampoco que quede colgado el clásico)" informaron.

De esta manera la programación de la octava fecha, es la siguiente:

PRIMERA DIVISION A

Sábado 25 de mayo

14 hs. Boca Unidos vs. Sportivo Ctes. - cancha de Boca Unidos

16 hs. Curupay vs. Sacachispas - cancha de Boca Unidos

16 hs. Lipton vs. Cambá Cuá - cancha de Lipton

16 hs. Empedrado vs. San Marcos - cancha de Sportivo Ctes.

Domingo 26 de mayo

16 hs. Mburucuyá vs. Huracán Ctes. - cancha de Mburucuyá

16 hs. Ferroviario vs. Mandiyú - cancha de Huracán Ctes.

16 hs. Rivadavia vs. Quilmes - cancha de Libertad

16 hs. Soberanía vs. Talleres - cancha de Lipton

PRIMERA DIVISIÓN B

Sábado 25 de mayo

14 hs. Peñarol vs. Barrio Quilmes - cancha de Lipton

14 hs. Dr. Montaña vs. Alvear - cancha de Sportivo Ctes.

Domingo 26 de mayo

14 hs. Libertad vs. Villa Raquel - cancha de Libertad

14 hs. Yaguareté vs. Invico - cancha de Lipton

14 hs. Alumni vs. Robinson - cancha de Alvear

16 hs. San Jorge vs. Juventud Naciente - cancha de Alvear