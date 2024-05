Regatas busca dar el golpe en Comodoro Rivadavia

Más Info

Platense recibe a Obras con el regreso del “Cholo” Vázquez

Con la vuelta el entrenador Alejandro “Cholo” Vázquez, Platense comenzará este domingo su serie de Reclasificación frente a Obras Basket. El primer punto se disputará en el estadio Ciudad de Vicente López desde las 20.

El entrenador había renunciado a su cargo después de 15 años y luego de un fuerte cruce con Juan Pablo Corbalán en el encuentro frente a Riachuelo.

“Creo que fue un momento primero para descomprimir, para distender un poco. Lo que pasó con Riachuelo no estuvo bien y algo tenía que pasar. Y a mí me pareció que lo mejor para el equipo era que yo descanse un tiempo. Lo único que tenía claro era que no merecía irme de esta manera. Bueno, ahora con esta vuelta trataremos de que el equipo juegue de la mejor manera y que mentalmente llegue al 100% para poder ganar la serie”, sostuvo Vázquez.

Las otras dos series de Reclasificación comenzarán el lunes 27: San Martín vs. Peñarol y San Lorenzo vs. Oberá Tenis Club.