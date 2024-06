Regatas perdió con Instituto y todo se definirá en Córdoba

Regatas Corrientes dejó pasar la oportunidad de definir de local su clasificación a semifinales al caer este domingo por la noche frente a Instituto por 85 a 81, y con la serie igualada 2-2, todo se definirá el miércoles próximo en el estadio Ángel Sandrín de la ciudad de Córdoba.

El equipo correntino jugó incómodo a raíz de una defensa apremiante al límite de la falta que planteó la Gloria, cercando muy bien a Thomas, por lo que Vieta, en la primera mitad, y Jaime (fue el goleador del partido con 25 puntos), en la segunda parte, tomaron la posta para convertirse en las principales vías anotadoras de su equipo.

El local fue el dominador de las acciones en los primeros minutos, mientras que Instituto no lo dejó escapar gracias al aporte de Hoover. No obstante, el equipo correntino falló mucho desde la línea y no pudo definir un par de contraataques, y con un buen envión en el final del segmento luego de un triple de Copello y un doble de Pomoli, el conjunto cordobés terminó arriba el cuarto inicial.

En el segundo segmento, Instituto secó a Regatas y aprovechó los buenos momentos de Copello y Jefferson, acompañados de Pomoli, para incrementar la ventaja y escapar en el marcador (31-17).

El Remero volvió al juego a través de Vieta, que convirtió el primer tiro de campo de su equipo cerca de cinco minutos, y con una interesante ráfaga anotadora le permitió a su equipo poner un parcial de 8-0. Un libre de Jaime dejó al local abajo solo por cuatro (29-33), pero en el tramo final del cuarto apareció Vildoza con dos triples consecutivos para que la Gloria se vaya al descanso largo arriba por nueve.

En la reanudación, y luego de un triple de Cosolito que estiró a diez la ventaja para la visita, llegó el momento Jaime, que convirtió 8 puntos consecutivos (dos triples) para que Regatas empaté el encuentro en 46. Sin embargo volvió a aparecer Cosolito, con otra acción de tres puntos y un par de tiros libres para que su equipo mantenga la delantera en el marcador, aunque sólo por tres puntos.

El último parcial tuvo todos los condimentos de un playoffs. El partido se emparejó, y fue palo a palo, hasta que apareció Copello para destrabarlo con tres triples consecutivos, y luego llegó una bomba de Vildoza para estirar a doce la renta con tres minutos y medio por jugar.

Cuando el Remero comenzaba a achicar, llegó otro tiro de larga distancia de Copello que puso doble dígito de diferencia (80-70) restando dos minutos. El local no bajó los brazos, y con una gran muestra de carácter y juego de Jaime y Vieta achicó a un doble la diferencia a falta de 11 segundos, aprovechando que la visita comenzó a fallar desde la línea de tiros libres, hasta que apareció Vildoza para cerrar finalmente el juego en favor de Instituto que recuperó la ventaja de localía.

Síntesis

Regatas (81): Andrés Jaime 25 (xx), Franco Vieta 21, Federico Elías 6, Facundo Piñero 6 y Charles Thomas 14 (FI) Alejandro Diez 5, Tobías Franchela 2, Xavier Carreras 2 (xx), Selem Safar 0 y Juan Larraza 0. DT: Fernando Calvi.

Instituto (85): Leandro Vildoza 11, Nathan Hoover 8, Mauro Cosolito 13, Bautista Lugarini 4 y Javier Saiz 2 (xx) (FI) Nicolás Copello 24, Roberto Acuña 0, Nicola Pomoli (xx) 15, Bryan Jefferson 8. DT: Lucas Victoriano.

(xx)Salieron por cinco faltas.

Parciales: 16-18; 30-39; 48-51.

Jueces: Pablo Estévez, Diego Rougier y Raúl Lorenzo.

Estadio: José Jorge Contte. Club de Regatas Corrientes.

(RP)