Finaliza la décima fecha del Torneo Oficial capitalino

Luego de no programarse partidos este domingo por el Día del Padre, el fútbol capitalino volverá a la acción aprovechando el feriado nacional de este lunes 17 de junio por el paso a la inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes.

El certamen en la máxima categoría de la Liga Correntina cerrará la décima fecha con dos partidos. A segunda hora en la cancha de Sportivo, Ferroviario (10) enfrentará a Boca Unidos (8), mientras que en el encuentro de fondo programado en cancha de Lipton, Rivadavia (6) se medirá con Sportivo (15).

La fecha se abrió el sábado con el triunfo del único líder, Huracán Corrientes, que le ganó por 2 a 0 en su visita a Lipton, tomando más ventaja en la punta ya que Cambá Cuá igualó 1 a 1 con Sacachispas.

El que aprovechó también el empate del Rojo fue Mandiyú, que venció ajustadamente 4-3 a Deportivo Empedrado para saltar a la posición de escolta.

Además, Curupay venció 2-1 a Talleres; Mburucuyá le ganó como local 4-3 a San Marcos, y Soberanía venció 2 a 0 a Quilmes.

En el Ascenso

En tanto que la décima fecha del Torneo Oficial de Primera B caerá el telón con la disputa de cuatro partidos, sobresaliendo el que sostendrán Libertad (18) y Robinson (9) en cancha del "decano".

También jugarán Alumni (5) vs. Peñarol (1); San Jorge (7) vs. Barrio Quilmes (13); y Yaguareté (9) vs. Villa Raquel (11).

En el inicio de la fecha, el líder Independiente (22) igualó 0 a 0 con Dr. Montaña (17), mientras que Invico (20) le ganó 2 a 0 a Alvear (3).

Programación

Lunes 17 de Junio

Cancha de Sportivo

13.30: Alumni vs. Peñarol (1º B)

15.30: Ferroviario vs. Boca Unidos (1º A)

Cancha de Lipton

13.30: San Jorge vs. Bº Quilmes (1º B)

15.30: Rivadavia vs. Sportivo (1º A)

Cancha de Libertad

13.30: Yaguareté vs. Villa Raquel (1º B)

15.30: Libertad vs. Robinson (1º B).

