Mil síntomas que guardan un estado de conmoción, producen: Inseguridad. Inquietud. Desasosiego. Indecisión. Vacilación. Duda. Falta de certeza. Nada de ellas concretas netas, por eso dudan. Porque lo imprevisto puede ser un detonante.

Por eso el sentido común que equilibra el ser, dibujando formas reales, mostrándonos tal cual se hace perentorio, es lo conveniente claro que para ello las circunstancias, los hechos deben encaminarse hacia ese norte que es la razón.

La Argentina de hoy y la de ayer, siempre han sido complicadas. El ciudadano, principal hacedor no cumple su rol, desesperándose cuando su punto final se abalanza descontrolado e imprevisible.

Uno felicita y comparte todo lo hecho por erradicar la corrupción inyectada demagógicamente en el poder. Reflexiona qué político ha perdido plata dedicándose con abuso al arte de lo posible, donde las vallas siempre son salvadas con el ejercicio del abuso; digno de un campeón de garrocha que, todas las salta al hilo y sin importar las alturas.

Llega el recorte, el nuevo paradigma, justo y merecido. El que trae como consecuencia poner freno. Ensayar otra cosa. El topetazo que descubre la realidad doliente. Nos enfrenta a comprender que los planes populistas en vez de mejorar, han servido lamentablemente, para fabricar más pobres cuando esa marca ya asciende, casi 60%.

Pero hay una muy loable, han sido ellos mismos que han tenido la altura y el sacrificio, por torcer la mano y poder decirle: BASTA A LA CORRUPCIÓN, no obstante ser ellos mismos los más afectados por el recorte.

Los grandes cambios se produjeron con locuras, porque las locuras fortalecen valentías adormecidas por discursos que fueron solo cortinas de humo.

La revolución que ha provocado Milei con sus locuras, alimenta más incertidumbre por el permanente cambio de frentes que desconcierta a propios y ajenos, pero también es cierto que el control aunque desprolijo, es temido y necesario porque por primera vez se sientan auditados. Sucede que el “León” es un outsider que va por fuera, con implacable visión de rectificar cueste lo que cueste. Caiga quien caiga, porque el mandante es la gente.

Es como decía Perón, “El hombre es valioso, pero controlado rinde mucho más”. Y es cierto, sin control, la inmoralidad suplanta lo correcto, se torna peligrosamente insana costumbre.

Aunque “No hay plata”, uno llega a la convicción que Argentina es un país rico, porque “plebeyos” sin nada qué ofrecer, han pasado a ser señores feudales, y eso que aún se continúan destapando “sapos”, desvelando a “nuevos ricos” a costilla del estado extremadamente “benefactor” y al arte de la política pícara.

Le han encomendado a la Vice Presidenta, que “destape la olla”, en un profundo análisis que se llevará a cabo a partir de esta semana, con orden expresa de revisar ingresos, categorías e idoneidades de funcionarios.

Entonces la incertidumbre es repartida, los que miramos azorados el resultado de las corridas, el avance de 4 pasos adelante y 2 para atrás, el de poder hacer en medio de la tempestad, de anular algunas medidas que el “león” despotrica, de reconvenir medidas como la universidad y la misma cultura, los que soportamos como jubilados por la licuación del dinero.

Esa contradicción por el pesado bulto que significa levantar un país en continua parranda, descontrol y desconexión, claro que produce incertidumbre, más aún cuando los proyectos se inician pero no continúan porque el NO, poco importa y reconocer y hacerse cargo, un albur.

Como lo dijo el “Presi” en respuesta a Cristina que se niegan a vislumbrar que estuvieron, que fueron gobierno, que gobernaron, y como siempre mostraron la hilacha: “Lo que estamos haciendo sirve para reconstruir lo que ustedes destruyeron”, le respondió.

Pero mucho peor debe ser, sentirse acorralados por la revolución interna de Milei que arrasa con todo desprolijamente, tornando amigos en enemigos, pero no obstante efectivo. Porque lo ajeno es lo ajeno. Y, mucho peor, sentirse controlados por primera vez, para que no volvamos a gastar mucho más de lo que tenemos, en cuentas, en compras, en cosas que casi siempre no tienen lógicas ni explicación, especialmente cuando el asistencialismo son votos.

Cabe el desconcierto de unos y otros. La lucha en contra de la corrupción enquistada en el poder, “la casta”, la mirada más aguda sobre quienes manejan dinero de la gente.

Tener conciencia de lo ajeno. Pertenencia del trabajador. Valoración de la palabra. Saber que no se puede birlar al país sus bienes merecidos. Son consecuencias nefastas de un estado “distraído” que fue. Donde el vivo no trabajó, solo firmó, en detrimento de la gente que la yugó.

Han tirado demasiado tiempo timando sueños justos que siempre nos hicimos. Sucede con frecuencia, la realidad es remedo de la certeza, cuando es conveniente que no se sepa.

Los grandes cambios se producen con locuras, en el tiempo, en el tratamiento, porque las locuras fortalecen valentías adormecidas por discursos que fueron cortinas de humo. El que el “pega primero, pasa adelante.

Los embates son convenientes en la desesperación de la culminación de los límites, de los permitidos y los generados por la calentura de los que nunca han alzado la voz, solamente el aplauso a la voz de aura..! Se debe atacar frontalmente, neutralizar, choquear, aniquilar viejas políticas que, hoy arrojan tantos pobres

Bregar y apuntalar las cosas bien hechas, como la dura lección de medidas extremas. Pero sin olvidar a la gente que menos tiene, si bien ser enérgicos no convalida a llevar a todos por delante, faltar el respeto, olvidarnos de la educación que siempre nos fortaleció cuando íbamos camino a ser un gran país.

Que la incertidumbre no pase al grado desesperado del desconcierto, donde todo pierde su natural equilibrio, rompe ejes, trastoca principios sagrados. Todo, de pronto, se va por la borda, que al final es un caos inentendible. Lugar, desde donde cuesta difícil volver.