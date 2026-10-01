Taragüí Rock en Corrientes: grilla completa, precios de entradas y qué pasa si llueve

El Anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola de la ciudad de Corrientes se encuentra alistado para albergar una nueva edición del Taragüí Rock, el evento musical de referencia en la región que reunirá a destacadas figuras del circuito nacional junto a referentes de la escena local y regional.

Las jornadas se desarrollarán durante este sábado 3 y domingo 4 de octubre, con apertura de accesos prevista para las 16:30 y el inicio de los shows en vivo a partir de las 17:15.

La presidenta del Instituto de Cultura de Corrientes, Lourdes Sánchez, brindó detalles del armado técnico e infraestructura montada en el predio: "Está todo listo. En el anfiteatro están trabajando desde el fin de semana con un gran equipo. Van a ver pantallas impresionantes, un gran escenario, el sector de prensa montado para la mayor comodidad del trabajo periodístico y los camarines adecuados para recibir a los artistas".

Grilla de artistas y programación por jornada

La grilla contempla la presentación de entre 10 y 12 agrupaciones por día:

Sábado 3 de octubre: La jornada inaugural estará encabezada por Kapanga y Los Cafres , acompañados por conjuntos emergentes de la provincia y la región.

Domingo 4 de octubre: El cierre del festival contará con los shows centrales de Estelares, Cruzando el Charco, La Mancha de Rolando y la banda formoseña Los Guauchos, junto a exponentes locales.

Precios de entradas, promociones y contingencia climática

Respecto al esquema de valores, la funcionaria remarcó la decisión del gobernador Juan Pablo Valdés de fijar tarifas accesibles para el público. "Es una apuesta por una grilla muy potente adaptándonos a cuidar el presupuesto. Las entradas tienen un valor de $10.000 por día o un combo promocional de $15.000 para ambas jornadas", indicó Sánchez.

Los tickets pueden adquirirse en hasta 3 cuotas sin interés mediante las promociones del Banco de Corrientes, además de contar con un 10% de descuento para estudiantes de la Universidad de la Cuenca del Plata.

La venta se realiza de manera presencial en el Teatro Vera (de 9 a 13 y de 17 a 21) y en las boleterías del anfiteatro a partir del mediodía durante las jornadas del evento, o de forma digital a través de la plataforma WePass.

Los menores abonan entrada a partir de los 12 años, mientras que las personas con discapacidad ingresarán de manera gratuita mediante la presentación del Certificado Único de Discapacidad (CUD), extensivo a un acompañante en caso de corresponder.

Ante eventuales precipitaciones el día sábado, la organización contempla la reprogramación de las actuaciones para la jornada del domingo.