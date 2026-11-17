Las paredes del Jardín de Infantes N° 17 Manuelita, ubicado en calle Mendoza 1362 de la ciudad de Corrientes, comenzaron a transformarse con un mural que busca reflejar la identidad cultural y natural de la provincia. La intervención está a cargo de la artista correntina Silvina Esquivel, integrante del proyecto cultural Ñande Arte, y se realiza en el marco de los 40 años de la institución.

El proyecto y su identidad correntina

La iniciativa surgió de la directora del establecimiento, Marcela Brunel, con el objetivo de representar la identidad del jardín junto con las tradiciones y características de Corrientes. Durante el año, docentes y alumnos trabajaron sobre distintos aspectos de la provincia, como su cultura, fauna, flora, colores, idiomas, danzas y comidas típicas.

"Nació de mí la idea de realizar un mural para representar la identidad del jardín, en unidad con la identidad de ser correntinos", explicó Brunel.

La obra incorpora elementos representativos del paisaje provincial. Según contó Esquivel, uno de los escenarios elegidos fue el atardecer correntino y los Esteros del Iberá. También incluyó materiales artísticos, elementos de juego y a Manuelita, el personaje que identifica al jardín, compartiendo una escena con uno de los niños.

"Uno de los paisajes que tomé es el atardecer correntino y el Iberá. Como elementos destacados incluí materiales artísticos y de juegos, y también a Manuelita, el personaje principal del jardín, compartiendo con uno de los niños para representar a los niños en el descubrimiento de la naturaleza y de la pintura", detalló la artista.

El trabajo conjunto detrás de la obra

El proyecto Ñande Arte desarrolla esta intervención en alianza con el Ministerio de Educación de Corrientes y con el acompañamiento de empresas privadas que participan como sponsors. Al estar ubicado en las paredes exteriores del establecimiento, el mural también formará parte del espacio público y podrá ser disfrutado por vecinos y visitantes.

Por su parte, el productor de Ñande Arte, Luciano Flinta, destacó que la propuesta busca fortalecer los vínculos entre la cultura y las instituciones educativas, además de generar espacios de visibilidad para los artistas locales.

"La idea es generar esta alianza institucional que fortalece el desarrollo cultural en espacios educativos, donde vamos gestando este modelo de gestión cultural para darle más fuerza a nuestra identidad como motor de construcción social", señaló.

La inauguración está prevista para las próximas semanas y se sumará al recorrido cultural de la ciudad. Desde el jardín destacaron el trabajo colectivo detrás de la iniciativa y el valor de contar con una obra que represente su historia.

"Creo que en él se sintetiza que Manuelita vuelve a brillar en estos 40 años", expresó Brunel.

Para concretar la intervención, Ñande Arte cuenta con el apoyo de Ñande Roga Pinturería y Pinturas Colorín, que aportaron los insumos y materiales.