Desde tiempos inmemoriales, los pueblos africanos, en especial los egipcios, se encontraron con el gato (mbaracayá en guaraní). Eran pueblos cazadores y recolectores. No tuvieron problemas estos neandertales y homo sapiens porque él los adoptó. El minino advirtió que ese ser lo necesitaba; además, le daba de comer o lo abrigaba.



Él no perdió su capacidad de cazar. La abundancia de ratones y ratas era su plato preferido, más aún cuando advertía que esos extraños seres grandotes lo acariciaban, dándole calor en las noches frías sin molestarlo.



El descubrimiento del trigo fue apoteótico. Fueron los gatos los que custodiaban no solo los sembrados, sino también los silos. Los griegos, que conocieron sus bondades, los trajeron a las islas para proteger sus viñedos, pasando más tarde al continente euroasiático.



Esa misma versión se ajusta a la América presuntamente desconocida, según una teoría. Otros afirman que todos sabían de la existencia de ese continente secreto, incluyendo la existencia de mapas antiguos.



De este modo, queridos lectores, les presento a lo que los guaraníes llamaban mbaracayá. En uno y otro extremo del mundo lo consideraron sagrado, un animal que los dioses —de los tantos que tenemos— regalaron a los humanos para su deleite y protección.



¿Qué puedo decir yo, que desde que nací me crié entre gatos, necesarios en el rancho donde crecí? Las lagunas cercanas fueron, en su época, criaderos de ratas y víboras (en guaraní: mbói). Los lindes con los vecinos eran simples palos o algún alambre que no impedían la circulación de roedores y reptiles.



Cuando llovía y se aproximaba la inundación, además de alzar los muebles sobre ladrillos apilados, como se pudiera, la gata y sus crías gozaban del privilegio de estar cerca del fogón a leña o carbón. Ni soñábamos con gas; el mejor avance fue el kerosén.



En la mayoría de los casos, los animales se proveían de abundante comida sin necesidad de que nosotros los alimentáramos. Hasta la llegada de los muros de ladrillo, que impidieron parcialmente el tránsito de sierpes, las ratas y ratones se invitaban solos a rondar entre los restos de comida. Nuestros mbaracayás se ocupaban de cazarlos.



Esa enseñanza de tener un gato en la casa, o varios, la aprendí de mis padres.



Cuando habité mi primera casa en la calle Salta, nunca faltó el gato. Generalmente era una gata castrada para evitar su proliferación innecesaria. Imagínense ustedes, a metros de la Jefatura de Policía, el tamaño de los roedores era similar al de la gata. En muchas ocasiones debí actuar ayudándola a rematar al invasor, admirando su defensa valiente y tenebrosa.



Recordemos, para nunca olvidar, que el gato elige a sus amos. En la familia, uno es el elegido; los otros son parte del entorno. El predestinado, dicen, es “el elegido de los dioses”. No me pregunten cuáles; no lo sé, simplemente.



Esa misma conducta mantuvimos y mantenemos hasta hoy en nuestra nueva casa: siempre con un gato.



Al trasladarnos, debimos cubrir a Mimicha, una hermosa gata gris de varios años, para alzarla al auto con destino a su nuevo hogar.



Al llegar, se comportó como una despistada. Olía todo. Algunos de esos tufos los conocía: sillones, camas... pero otros no. Su recorrido fue minucioso. Tal cual un perito cartógrafo, delineó su territorio y hasta eligió dónde comer. El dormir era aleatorio; según le apetecía. Era la dueña.



Su batea con arena fue colocada en el lugar que ella, con inteligencia, señaló marcando su zona.



Luego se le agregaron Tutulga, Chueca y... Gato. Fue la única vez que tuvimos un macho. Más tarde llegó Isabella.



Los roedores, dueños del lugar, que aparecían desde un garaje al norte y un viejo edificio al este, fueron cayendo en manos de nuestros fieles custodios. Cada uno de ellos elegía con quién ejercer su autoridad y su amor.



El tiempo, como es natural, fue llevándolos uno a uno.



Mimicha, con edad avanzada, se marchó porque el gato tiene una dignidad a ultranza: muere solo, sin molestar. Gato eligió el mismo camino.



A los otros, en su vejez y final irreversible, al verlos sufrir sin poder aliviarse, utilizamos la eutanasia. Con lágrimas en los ojos y en presencia del veterinario, los dormimos en mis brazos. Miraba sus ojillos observando cómo lentamente se alejaban del dolor que los consumía. Sus gemidos se acallaban hasta que sus almitas viajaban al más allá de los animales.



No tengo ninguna vergüenza en admitir que lloré por cada uno de ellos.



Sé que me salvaron de muchos ataques y sortilegios. Son protectores contra la envidia, el mal de ojo, algunos payé y hasta los absorben sin pedir nada a cambio.



Hoy nos acompaña Camila, malcriada al máximo y vigilante extraordinaria.



De pronto, su mirada se fija en lo que creemos que es la nada y observamos una sombra. O es la nena de la ruedita que ronda en el patio central o la dama de blanco del patio del fondo.



Luego vuelve tranquilamente a dormir, indicándonos que todo está bien.



En julio de 2025 estaba leyendo una tarde fría. Heródoto consumía mi atención. Isabella, en mi regazo, de pronto pegó un salto. Observó la nebulosa de la tarde recibiendo a la noche.



Un gato, o gata, ingresaba directamente a nuestro dormitorio, que por casualidad tenía la puerta abierta.



Yo lo observé, no con miedo, sino con curiosidad.



Él, como si encendiera una lámpara entre las sombras, mostró su pelaje rubio y maulló dulcemente.



Camila saltó hacia el lugar y yo la seguí caminando lentamente.



Sobre la cama, Gato —juro que era él—, que había muerto hacía años, maulló tristemente, como una advertencia.



Camila se encrespó.



Al tratar de acercarme, se diluyó como un vientecillo que se alejó hacia el exterior.



Calmé a Camila acariciándole la cabeza. No le gusta que la hagan upa (acunarla).



Sabía que era una advertencia.



Escuché sonar el celular repetidas veces, por lo que corrí a atender. Mi hija me avisaba que a mi nieto le había ensartado su aguijón un alacrán.



Sonó el clarín de emergencias.



Corrimos a la casa mientras la madre lo trasladaba al Hospital de Niños, ese lugar maravilloso donde héroes defienden todos los días la vida de los chavales.



Por más que buscamos, no hallamos al dichoso atacante.



Partimos hacia el lugar de asistencia. Los nervios nos consumían.



Todo marchó bien, gracias a la naturaleza.



Al volver, le narré a mi novia —que había venido corriendo desde donde se encontraba— la aparición de Gato.



Me miró, como siempre lo hace, con un signo de interrogación dibujado en la cara.



Le mostré el lugar donde Gato chilló lastimeramente.



Como por arte de magia, algo brilló sobre la cama.



Era un colgante que el minino llevaba en su cuello sujeto a una correa.



Los ojos de la no creyente se abrieron como la luna llena de aquella noche aciaga.



Ella le había regalado el collar y conocía perfectamente el dije que se iluminaba sin otra luz que la artificial.



¿Son reencarnaciones de las almas que nos protegen?, me pregunto.



Yo lo creo.



Ustedes tienen la libertad de pensar lo que deseen.