La calle San Lorenzo, que no sé cómo se llamaba antes, cobró vida recién cuando la vieja iglesia Matriz, que estaba en la esquina de Salta y 25 de Mayo, se caía a pedazos. Hasta los muertos enterrados dentro de ella se quejaban de las lluvias y el frío, o viceversa, del calor.



La nueva iglesia, al lado de la Escuela Belgrano, se erigía poderosa. Antes de estar terminada ya era la preferida de la sociedad. San José fue sustituido por la Virgen del Rosario y, por razones de seguridad, el antiguo templo fue clausurado.



Del impacto de aquella obra nació la plaza Cabral, en terrenos que, dicen, pertenecían a los Solari. Lentamente, los apellidos distinguidos fueron desplazándose hacia el lugar y los terrenos aumentaron de valor.



Tal fue su importancia que, fallecido el expresidente Sarmiento, pasó encajonado por San Lorenzo entre Junín e Yrigoyen, muy a pesar de los santificados sacerdotes que deseaban quemarlo en la hoguera por masón. Sin embargo, le rindieron homenaje por orden del Dr. Juan Ramón Vidal. La mitad de la población apoyaba a los padrecitos; la otra mitad, al caudillo autonomista.



En otro momento hablé del lugar. Como consecuencia de ello se armó una barahúnda de aquellas: unos que sí, otros que no. Aportaron datos de ambos lados, creyentes de lo sobrenatural sosteniendo el artículo periodístico, mientras otros, con fuegos de todo tipo y más leña, armaban hogueras.



Pobrecito de mí. Deberán esperar posiblemente para quemarme en efigie. Los dementes inquisidores eran especialistas en ello. No creo que lo logren porque, cuando muera, mis cenizas, producto de la incineración de mi cuerpo, irán a parar vaya a saber dónde.



Empecemos con la batalla.



Un tal Dany, que se desempeñaba como jefe de cocina cuando la casa comenzó a decaer para terminar convertida en un negocio, sostuvo claramente que al caer la tarde se escuchaban ruidos, silbidos y pasos; que las mesas y sillas se movían solas y que, alrededor de las diecinueve horas, una silueta con forma de mujer se paseaba por los pasillos justo cuando el sol quedaba a espaldas del viejo caserón.



Ratificando lo dicho por el testigo anterior, Carlos Patricio, que nació allí y vivió bastante tiempo en la casa familiar, expresó que se percibía un fuerte aroma a tabaco penetrante, como el de los cigarros de chala. Eso le hacía acordar a su bisabuela o a su abuela, no recuerdo bien, expresaba, cerrando su comentario con la frase:



—¡Oh, viejos lindos, carajo!



A quien no le gustó nada la cuestión fue a Laura, de igual linaje que Carlos Patricio —lío en el conventillo—, quien con toda soltura manifestó:



—Dejá de vender humo... era la casa de mi abuela.



Fue un lindo debate periodístico que le dio color al asunto, sumando y restando en la cuestión.



Carlos Félix era, o es, primo hermano de Laura, pues el padre del joven se llamaba Félix, y Francisco Vicentín, obispo de Corrientes, quería transformarlo en converso, ya que era judío.



Ante el intento, respondía con respeto:



—Monseñor, Jesús kó era judío.



Como hurgador del pasado, que en realidad somos todos, más ahora que andan locos buscando algún lémur enterrado por allí para obtener el pasaporte europeo que los vincule al viejo continente, abrevé en los documentos. Y ellos, que son considerados, me cuentan:



“La casa fue construida en 1880 por Pedro Berystain (1846-1909) en el antiguo solar de la familia Berystain-Vivanco. Pedro era dueño de la estancia El Plata, en el Rincón de Santa María, hoy departamento de Ituzaingó (antiguo departamento de San Miguel)”.



La casa se extendía hacia el sur, sobre calle Irigoyen. La entrada de la cochera, por donde ingresaban los carruajes, estaba orientada hacia ese cardinal. Existía una casa para el cochero y un pesebre para los caballos, sector que hoy corresponde a otra propiedad.



El dueño no llegó a habitarla. En 1881 la vendió a Casto Vedoya por diez mil pesos fuertes, según las escrituras.



La fotografía más antigua conocida es de 1912, en ocasión de una celebración cívica. No cabe ninguna duda de que el caserón vio pasar el cadáver de Sarmiento frente a sus narices. No sabemos si colocaron o no banderas rojas o celestes.



Hace poco tiempo se observaba que arreglaban el frente, las rejas y las estatuas de mármol de Carrara. Se eliminaron las balaustradas.



Una fotografía de don Pedro Berystain, padre de Felisa, quien se casó con Benito Riquelme, es atribuida a Pedro Contini; dicen que lo cita Francisco Mazini en La Estatua. Habrá que corroborarlo.



El olor a cigarro de hoja o de chala pertenece a doña Pepita Vedoya, quien tenía campos por Santo Tomé. Su espíritu, alma, energía o como quieran definirla nunca dejó el lugar.



En la casa hubo casamientos, velorios, bautismos y cuantos actos el lector pueda imaginar.



Cuando la visité acompañado de mi amigo Félix, padre de Carlos Félix, percibí presencias que me observaban con extrañeza. Pensé para mis adentros cuántos de ellos figurarán en el juicio sucesorio que hasta nuestros días continúa activo. Pelean hasta por una cuchara.



Los años acumulan historias de dichas y desdichas.



Que los lémures pasean por el lugar lo considero probado. No es nada extraño. Como en todas las antiguas familias, hubo de todo: buenos, malos, muy malos, etcétera.



No está de más que, entre las 23 y las 24 horas de algún día nublado, pasen por la vereda. No se intimiden si una sombra luminosa los saluda arrojando humo con fuerte olor a tabaco, o si escuchan el estampido de armas de fuego.



En el viejo patio están enterradas las balas con las que la señora citada probaba su puntería con botellas u otros blancos inocentes. El barrio estaba acostumbrado. Nunca de noche y menos durante la siesta sagrada de los correntinos.



Lo dejamos acá porque el debate se dio.



Considero un empate.



Unos dicen que sí, otros dicen que no.



En fin, ¿todo terminó?



¿O no?



