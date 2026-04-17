Luciano Pereyra vuelve a Corrientes: cuenta regresiva para una noche única en el Cocomarola

La ciudad de Corrientes ya vibra con la llegada de Luciano Pereyra, que este sábado 18 de abril protagonizará uno de los shows más esperados del año en el Anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola, como parte de su exitosa gira “Te Sigo Amando”. Las últimas entradas se encuentran a la venta a través de ticketek.com.ar y en el punto de venta oficial ubicado (solo efectivo) ubicado en Que sea rock (Pellegrini 1501, Corrientes).

El artista atraviesa un gran presente y viene de una intensa seguidilla de presentaciones en distintos puntos del país: el 10 de abril en Salta, el 11 de abril en Tucumán y el 16 de abril en Río Cuarto, donde volvió a demostrar su enorme convocatoria y la fuerte conexión que mantiene con su público en cada ciudad . Cada show se vivió a sala llena, consolidando una gira que no deja de crecer.

Con una puesta en escena completamente renovada y un repertorio que recorre sus grandes éxitos junto a nuevas canciones, Luciano promete una noche cargada de emoción, romanticismo y momentos inolvidables.

La jornada del sábado comenzará a las 19.30 horas con la apertura de puertas, mientras que el show está previsto para las 21.30 horas, en un espectáculo que invita a cantar, emocionarse y vivir una experiencia única.

Corrientes se prepara para recibir a uno de los artistas más queridos de la música latina en una noche que promete quedar en la memoria del público. Todo está listo: la cuenta regresiva ya comenzó.

Si bien las entradas preferenciales se encuentran agotadas aún se pueden adquirir tickets para los sectores platea y general a través de ticketek.com.ar. Mientras que en el punto de venta oficial ubicado en Que sea rock (Pellegrini 1501, Corrientes) se pueden conseguir entradas generales en efectivo.

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