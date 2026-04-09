ArteCo 2026: récord de postulaciones para la feria correntina

La Feria de Arte Contemporáneo de Corrientes (ArteCo) alcanzó un récord de 255 postulaciones para la edición 2026. Esto marca un crecimiento significativo en la convocatoria, con una cifra que supera las 157 presentaciones registradas el año pasado.

Octava edición

La octava edición de la feria se realizará del 21 al 25 de mayo en el Museo de Arte Contemporáneo de Corrientes. En ese marco, avanza el proceso de selección de artistas, colectivos y galerías que formarán parte de la programación.

Del total de inscripciones:

157 corresponden a artistas individuales para la sección Solo Show.

para la sección Solo Show. 58 son proyectos colectivos para Tiendas de Valores y Maravillas.

para Tiendas de Valores y Maravillas. 40 son galerías para Piezas de Museo.

para Piezas de Museo. Cerca del 60% de los postulantes participará por primera vez.

Desde el Instituto de Cultura destacaron que el crecimiento consolida a la feria como un espacio de referencia regional. También remarcaron la incorporación de nuevas propuestas y el interés sostenido por parte del sector artístico.

Exigencia en la selección de participantes

Por su parte, desde la organización señalaron que el proceso de selección será más exigente debido a la cantidad y la calidad de proyectos presentados. La definición final estará a cargo de un comité especializado integrado por referentes del ámbito artístico nacional e internacional.

El anuncio de los seleccionados está previsto para el lunes 20 de abril. En esta edición se elegirán 40 espacios, en un contexto que plantea mayores exigencias en términos de curaduría, conservación de obras y condiciones de exhibición.