ArteCo 2026 en Corrientes: todos los ganadores de los premios de la feria de arte

La octava edición de la Feria de Arte Contemporáneo de Corrientes, ArteCo 2026, vivió un sábado consagratorio con miles de visitantes que desbordaron las salas del Museo de Arte Contemporáneo de Corrientes (Macc), el denominado Circuito ArteCo y los diversos espacios públicos articulados en la ciudad.

El evento, gestionado por el Gobierno de la Provincia, reafirma su rol estratégico en la intersección entre patrimonio, identidad territorial y mercado de arte.

El punto álgido de la jornada se concentró en el Hall del MACC con la ceremonia oficial de los Premios ArteCo 2026. El acto estuvo encabezado por la presidenta del Instituto de Cultura de Corrientes, Lourdes Sánchez, quien estuvo acompañada por el curador general de la feria, Marcelo Dansey, el director del museo, Fabricio Escobar Galarza, y el rector de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne), Omar Larroza.

La premiación contó además con la participación especial de la prestigiosa artista multidisciplinar mendocina La Chola Poblete, cuya presencia aportó un fuerte relieve federal a la convocatoria.

Los artistas ganadores y los premios adquisición

El nuevo esquema de incentivos de la feria busca inyectar capital directo a la producción de los creadores regionales mediante compras institucionales y corporativas. En esta edición, la nómina de galardonados quedó conformada de la siguiente manera:

Premio Adquisición del Instituto de Cultura: Fue otorgado al artista PAUX por su celebrado proyecto visual “Neovaqueano” , incorporando de este modo una nueva pieza al patrimonio público provincial.

Premio UNNE: Distinguió a Emme Canteros por su obra “Abrigo tu recuerdo” , una pieza central perteneciente al proyecto conceptual MESA.

Premios Aliados: El galardón de la Asociación Amigos del Arte recayó en Nicolás García; la firma Guasú Design seleccionó la propuesta de Miguel Ruiz Ginard; en tanto que el premio estímulo de Lotería Correntina fue compartido entre Mantera Galería y el creador Santi Pez Globo.

Baqueanos: asesoría premium para la inversión en arte

Una de las grandes apuestas operativas de ArteCo 2026 para garantizar la sostenibilidad económica del sector fue la implementación del programa Baqueanos. Coordinado por Clarisa Foutel Liotti junto a los especialistas Valeria Rolón y Gustavo Vidal, este dispositivo de mediación cultural fue diseñado específicamente para potenciar la experiencia de compra de obras y sofisticar el ecosistema financiero del arte regional.

A través de circuitos y recorridos personalizados, los "baqueanos" guiaron a potenciales compradores y coleccionistas con capacidad de incidencia social, brindándoles herramientas críticas de análisis técnico, proyección patrimonial y variables de inversión dentro del competitivo mercado contemporáneo. Esta estrategia busca formalizar los canales de comercialización y generar alianzas duraderas entre artistas, galeristas y el empresariado del NEA.

La oferta del sábado se completó con mesas de debate teórico en el Auditorio MACC —donde expusieron referentes de la Fundación Rewilding Argentina y los intelectuales Claudia del Río y Fredi Casco— y una grilla multidisciplinar en el escenario de la Plaza Vera. Allí, bajo la etiqueta del Festival ArteSo, la noche correntina combinó microconciertos de Zulema Romero Meneses, propuestas de diseño y danza con "Primitivo", y un cierre de perfil performático a cargo de la Fiesta Sassy, sellando la edición más ambiciosa de la feria en términos de cruce de audiencias.