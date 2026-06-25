El CCU continúa con su ciclo de cine en Corrientes: fecha y horario

El Centro Cultural Universitario (CCU) de la Unne continuará con su ciclo cinematográfico este viernes 26 con una función especial. Las puertas del Salón de Parquet se abrirán a las 19 para proyectar la película alemana "La ola" (2008).

La institución, ubicada en la calle Córdoba 788, proyectará con entrada libre y gratuita el film dirigido por Denis Gansel. Esto forma parte de los encuentros programados por el curso denominado "La vuelta al mundo en 80 planos", un espacio que busca incentivar la observación activa y promover el debate grupal para comprender al cine como un reflejo de su propio contexto histórico.

La trama de la película expone un experimento escolar sobre el totalitarismo que termina fuera de control, ya que comienza como una demostración pedagógica y deriva en un movimiento real. De esta manera, lo que busca la actividad del CCU es exponer cómo el séptimo arte, más allá del entretenimiento, es una herramienta crítica para analizar la sociedad.

Fin del ciclo

Esta capacitación de historia del cine mundial se desarrolla en la capital correntina durante dos cuatrimestres. Los coordinadores del curso confirmaron que la agenda actual finalizará formalmente la próxima semana.

La última función del ciclo se realizará el viernes 3 de julio con la presentación de la película "La cocina". Esta producción mexicano-estadounidense, dirigida por Alonso Ruizpalacio, cerrará la propuesta del espacio universitario.