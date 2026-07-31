Corrientes y México impulsan una agenda de cooperación cultural con exposiciones y cine

El Gobierno de Corrientes se reunió con representantes de la embajada de México en Argentina para avanzar en una agenda de cooperación cultural e intercambio artístico. El encuentro fue encabezado por la presidenta del Instituto de Cultura, Lourdes Sánchez, y tuvo como finalidad coordinar proyectos que se desarrollarán en los próximos meses.

Del encuentro con la funcionaria provincial participaron el agregado cultural de México en Argentina, Emilio Payán, e Isaac Macip Martínez, del área de Turismo, Prensa y Apoyo de Asuntos Culturales de la embajada.

Uno de los principales temas abordados fue la próxima inauguración de la muestra "México: la mirada de Juan Rulfo", que se presentará en el Museo de Arte Contemporáneo de Corrientes (Macc). La propuesta recorrerá la vida y la obra del reconocido escritor mexicano a través de una selección de fotografías y publicaciones.

Nuevos proyectos

Durante la reunión también se analizaron otras iniciativas para fortalecer el intercambio cultural. Entre ellas figuran la organización de un ciclo de cine mexicano, nuevas exposiciones y la participación de artistas extranjeros en actividades culturales de la provincia, como la Feria de Arte Contemporáneo de Corrientes (ArteCo).

Las autoridades destacaron como antecedente la participación de la escritora mexicana Ángeles Mastretta en la última Feria Provincial del Libro. A través de videoconferencia dialogó con el público sobre su novela Mal de amores, actualmente en proceso de adaptación audiovisual.