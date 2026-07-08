Feria Provincial del Libro: comenzó la 16ª edición con más de 200 propuestas culturales en Corrientes

La Feria Provincial del Libro inició este martes su 16ª edición en Corrientes con una programación que reúne más de 200 propuestas culturales. El evento se desarrolla en el Edificio Tecnológico de La Unidad y se extenderá hasta el 18 de julio con actividades destinadas a fomentar la lectura y fortalecer la producción editorial local.

La apertura se realizó mediante el tradicional corte de cintas y contó con la participación de autoridades provinciales, escritores, editores y referentes del ámbito cultural. Bajo el lema "Historias para alentar", la feria tendrá presentaciones de libros, conferencias, talleres, espectáculos y espacios recreativos durante doce jornadas.

Más de 200 actividades

La presidenta del Instituto de Cultura, Lourdes Sánchez, señaló que la feria busca consolidarse como un espacio de encuentro que fortalece la identidad cultural. Por eso destacó que el lema de esta edición invita a impulsar historias y autores que enriquecen la memoria colectiva.

Durante el acto inaugural, la Feria Provincial del Libro fue declarada de interés por la Cámara de Diputados de Corrientes, el Concejo Deliberante capitalino y el Senado de la Nación. Según se explicó, se trata de un reconocimiento por su aporte al desarrollo cultural de la provincia.

Por su parte, la ministra de Educación, Ana Miño, destacó el alcance pedagógico del Mundial de Fútbol Escolar, una iniciativa que se incorpora a las actividades educativas con materiales didácticos y contenidos orientados al desarrollo de habilidades socioemocionales y valores como la empatía, el respeto y la resiliencia.

La lectura y la identidad cultural

Del acto también participó el vicegobernador Pedro Braillard Poccard, quien sostuvo que la feria representa una de las principales políticas culturales impulsadas por el Gobierno provincial. Además, destacó que la iniciativa también se replica en localidades del interior, como Goya.

El funcionario valoró, también, la riqueza cultural de las ciudades de la provincia y alentó a los jóvenes a mantener el hábito de la lectura. "Créanme que nada reemplaza al libro", enfatizó respecto al avance de la tecnología.