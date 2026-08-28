Festival de cine en la Unne: la FADyCC organiza "EL SOL" con Martín Piroyansky

La Universidad Nacional del Nordeste (Unne) oficializó el lanzamiento de "EL SOL", el 1er Festival Internacional de Cortometrajes y Pitching Universitario, que se realizará del 10 al 12 de septiembre en la Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura (FADyCC) .

El anuncio fue realizado por el decano de la FADyCC, Gabriel Romero, junto al director de la Tecnicatura en Diseño de Imagen, Sonido y Multimedia y responsable del festival, Marcel Czombos.

La propuesta fue concebida como un nodo de exhibición, formación y vinculación entre estudiantes, realizadores y productores del sector audiovisual regional.

La programación integrará además la 10ª edición de la Feria de Pitching, la instancia académica en la que los estudiantes defienden proyectos en desarrollo ante un panel de evaluadores del campo profesional.

Muestras históricas y la presencia del director Martín Piroyansky

Durante el desarrollo del festival se proyectará la selección "Los 10 – 10", un repaso por los trabajos más destacados producidos a lo largo de la primera década de la carrera, sumado al ciclo "Cortos que nos representaron", compuesto por obras de egresados que circularon por festivales nacionales e internacionales.

Las actividades combinarán modalidades presenciales en la sede de la FADyCC con instancias virtuales para jurados y espectadores remotos.

El cierre de la programación tendrá lugar el sábado 12 de septiembre a las 19 en el Salón de Usos Múltiples de la facultad, con la presentación del actor, guionista y director Martín Piroyansky.

El realizador brindará una charla abierta sobre sus procesos de escritura, actuación y dirección, en la antesala de la entrega de premios de la Feria de Pitching.

El festival cuenta con el respaldo de la Unne, el Instituto de Cultura del Chaco, la Productora 2047 y la plataforma Corrientes Play.