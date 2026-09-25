Pusieron a la venta las entradas para el Taragüí Rock 2026: precios y dónde comprarlas

Se inició la venta oficial de entradas para una nueva edición del Taragüí Rock, el evento musical de referencia en el Noreste argentino que reunirá a destacadas bandas locales y nacionales durante el sábado 3 y domingo 4 de octubre en el anfiteatro Cocomarola.

Desde la organización confirmaron que el público interesado ya puede adquirir las localidades en sus modalidades diaria y abono completo, con opciones de compra tanto virtuales como presenciales en la capital provincial.

Puntos de venta y escala de precios

Los tickets se comercializan de forma digital mediante la plataforma en línea Weepas. En tanto, para quienes prefieran la compra física, el punto habilitado son las instalaciones del Teatro Juan de Vera, de 9.30 a 12.30 y de 17 a 21.

En cuanto al esquema tarifario establecido para las jornadas de festival, los costos se estructuran de la siguiente manera: