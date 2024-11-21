Agustina Pintos hizo podió en los FISU América Games

La tercera edición de los FISU América Games se concretaron en la ciudad de Cali, Colombia. La mercedeña Agustina Pintos contribuyó con una medalla de oro para que Argentina culmine en el octavo lugar del medallero. “Estoy muy feliz de haber vivido esta increíble experiencia”, publicó la atleta correntina en sus redes sociales.

La delegación albiceleste terminó el certamen que organizó la Federación Internacional del Deporte Universitario de América con 32 medallas: 4 de oro 13 de plata y 16 de bronce.

La Federación del Deporte Universitario Argentino (Fedua) viajó con más de 100 integrantes y participó en atletismo, vóley, futsal, levantamiento de pesas, natación y judo. Además, tuvo representación en el Comité Organizador de la mano de Tatiana Alonso, Inés Gómez y Flavia Barraud, por sus roles fundamentales dentro de FISU América.

Durante la segunda semana de competencia, el equipo de atletismo dirigido por Diego Calvo, sumó cuatro preseas al medallero final de la delegación argentina.

En una de ellas, Agustina Pintos consiguió la de bronce con la posta de 4x400 junto a Verina Vezzi, Emilia Gigon y Victoria Olives. La carrera la ganó México y en segundo lugar quedó Costa Rica.

En los 400 metros llanos, la mercedeña quedó en el quinto puesto con un tiempo de 1;01;95. La prueba fue ganada Iris Morales Romero de México. El podio se completó con María Arnaiz Cornejo (Chile) y Melanie Vargas (Costa Rica).

Pintos también participó en la prueba de los 800 metros llanos donde se quedó con el séptimo puesto. La mexicana Mirian Loza Camarillo ganó la competencia.

“Gracias a Diego Calvo por tu paciencia y ayudarnos en todo momento”, dijo Pintos que también agradeció “ a mis entrenadores (Alejandro Ávalos, Fer Mambrín y Cristian Miño) por estar siempre para que pueda seguir mejorando en lo que tanto me gusta hacer”, agregó.

Argentina quedó octava en el medallero que lideró Brasil (60 medallas de oro, 106 en total), seguido de Colombia y México. Más atrás quedaron Estados Unidos, Chile, Costa Rica y Ecuador.

